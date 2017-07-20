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Комментарии
20.07.2017
Невзоров: «Как справедливо заметил красавец Кобзон, ничего кроме дерьма в этих историях нет»

Российский публицист Александр Невзоров в передаче «Особое мнение» на «Эхо Москвы» поделился своими мыслями по поводу нашумевшей краснодарской свадьбе дочери судьи Хахалевой.

Предлагаем отрывок из этого интервью.

«Благодаря мудрости и прозорливости Кобзона, вот все-таки под париком вызревают удивительные мысли иногда у людей, благодаря точности его формулировок, мы наконец поняли, с чем мы имеем дело, да?

Вот сковырнут один маленький-маленький прыщ чиновничьей свадьбы. Естественно, под ней оказывается некая дырочка, да? Но, оказывается, под этой дырочкой располагаются, по меткому выражению Кобзона, такие океаны дерьма и находящиеся под таким давлением, что из этой маленькой дырочки со страшной силой полезло дерьмо обо всех и обо всем.

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Вы же посмотрите, всего-навсего одна паршивая свадьба, да? Но сколько лжи и, по меткому выражению Кобзона, феноменального дерьма о торговле землей, о судейских, о чиновниках, о шоу-бизнесе, о Следственном комитете...

Понятно, что этот режим снесет не какой-то там Навальный, его снесет то дерьмо, которое с огромными температурами и под огромным давлением собралось под тоненькой корочкой так называемого приличия.

И даже если вот сейчас мы имеем еще не извержение — а это далеко не извержение — но того, что сделала маленькая история о кубанской свадьбе, вполне достаточно для того, чтобы все фонтаны Петродворца можно было бы перевести на работу чистым дерьмом, и это все будет работать, потому что, как справедливо заметил красавец Кобзон, ничего кроме дерьма во всех этих историях нет. Я поражаюсь тому, какой он все-таки умный, да?

Кобзона беспокоит, потому что, в общем, в качестве того дерьма, которое извергается из этой, пока маленькой, дырочки, выступил в том числе и он сам. То есть, он как бы здесь в данном случае является непременной и важной компонентой происходящего со всем этим жалким враньем про гонорары, со всем жалким враньем обо всем, что там происходит.

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И этот Йеллоустоун дерьма рано или поздно рванет и все затопит, и тогда уже спасения не будет никому».

Роскошная свадьба дочери «золотой судьи» Елены Хахалевой: что с этим не так?

 
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