Реплика: «И венец будет возложен на голову Путина Владимира Владимировича»

Главный редактор журнала «The New Times» ― о том, что РПЦ сейчас институт значительно больший, чем просто основная конфессия Российской Федерации.

― Я всё жду, когда Кремль вместе с Конституционным судом повторят фразу апостола Павла: «Всякая власть от бога», ― рассуждает Евгения Альбац на «Эхе Москвы». ― Вот тогда мы как-то, вот, подойдем к логическому концу и к завершению этого замечательного процесса по торжеству мракобесия, и венец будет возложен на голову Путина Владимира Владимировича, и тогда уже ни у кого не будет никаких вопросов.

Выборы, не выборы. Какие могут быть конкуренты у наместника божьего на Земле?