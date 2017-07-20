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20.07.2017
Салiдарнасць
«Намек мне понятен». На дом Юлии Латыниной совершено нападение

Злоумышленников не удалось задержать.

На дом обозревателя «Новой газеты» и «Эха Москвы» Юлии Латыниной совершено нападение. Минувшей ночью здание было опрыскано едким газом неизвестного состава, — рассказала она «Эхо Москвы». Пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей. Соседи заметили отъезжающую машину нападавших. Пока злоумышленников задержать не удалось.

Год назад двое неизвестных напали на Латынину возле гостиницы «Украина», когда она шла на эфир «Эха». Злоумышленников до сих пор не нашли. Тогда она связала нападение с публикациями о рестораторе Евгении Пригожине, известном также как «повар Путина».

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Сама Юлия Латынина заявила, что писать заявление в полицию не будет. «Я не буду участвовать в фарсе», — пояснила она «Эхо Москвы».

Журналистка также прокомментировала ситуацию:

«Те же самые люди, которые в августе прошлого года облили меня дерьмом (или их братья по разуму) сделали моему отцу — 79-ти лет — роскошный подарок на день рождения. Они предоставили нам непередаваемую возможность понюхать скунса. В рамках государевой борьбы с крамолой они опрыснули всю дачу тошнотворной химической жидкостью с ароматом гнилого лука, смешанного с не менее дивным ароматом чеснока, дерьма и немножечко бытового газа».

Досталось и соседям по дому.

«У девочек начался понос, по дому бегали ошалевшие мыши. Соседка Маша четырех прибила тапком. Наши мыши чувствовали себя прекрасно и пожрали весь сыр в мышеловках», написала журналистка.

В связи со случившимся Латынина задается рядом вопросов: «Во-первых, нельзя ли как-то вернуться к варианту говно в лицо? Нельзя ли бы не травить мою семидесятисемилетнюю маму? Пятилетнего ребенка? Мышей, наконец? Мыши-то в чем виноваты? И второе — я, конечно, понимаю месседж.

Их два. Номер первый.

«Мы знаем, где ты живешь. Мы знаем,  где живут твои родители. Сегодня мы плеснули тебе в окно скунсом, а завтра мы шмальнем пулей в голову. И ничего никогда за это не будет. Отказ прокуратуры расследовать зеленку Навального и приговор убийцам Немцова это показал».

Номер второй. Намек понятен. «Ты, Юлия Латынина — скунс. Ты тут гадишь на нашего Великого и Могучего Утеса. Клали мы на тебя».  Судя по фиксации этих прекрасных людей на теме дерьма и вони, это у них эдипов комплекс такой. Это их такое поварское искусство.

Маленькая проблема заключается, как я уже сказала, в том, что вместо того, чтобы накласть на одну меня, они притравили еще семерых людей — четырем было за 70, а двоим не было десяти.

То есть получился немножко другой месседж: что для этих защитников Великого и Могучего Утеса на любого россиянина — хоть восьмидесяти, хоть пяти лет, — глубоко на...ать».

 

 
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