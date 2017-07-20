«Это будет смерть Полесья». Экологи и бизнес против идеи, которую обсудят Лукашенко и Порошенко

Проект E40 предполагает углубление и строительство дамб на Припяти для создания водного пути из Украины в Польшу.

Спорный проект в Беларуси продвигает польская инициативная группа при поддержке чиновников Министерства транспорта. Ожидается, что строительство водного пути, который соединит Балтийское и Черное море, позволит пустить по нему грузовой транспорт.

Скорее всего, белорусских чиновников в проекте заинтересовала сумма, которую Беларусь может освоить в случае его реализации. По предварительным оценкам, ЕС может выделить на строительство пути около 120 миллионов долларов.

Белорусские экологи призывают ни в коем случае этого не делать.

– Припять – это одна из самых сохранившихся в естественном виде рек в Европе, – говорит противник проекта орнитолог Павел Пинчук. – Вдоль нее находятся несколько особо охраняемых территорий – в том числе и Национальный парк «Припятский».

По его словам, прилегающие территории очень сильно зависят от изменений водного режима реки:

– Если этот проект будет реализован, то это будет смерть Полесья, как региона. В природном плане. Эти места существуют за счет нестабильного паводкового режима на Припяти, естественно, если канал будет построен, то все это будет нарушено.

Эколог обращает внимание, что углубление реки, установка шлюзов, распрямление участков реки серьезно изменят природный ландшафт одного из самых живописных регионов Беларуси.

– Полесье в настоящее время – это природный резервуар для большого количества редких видов птиц, – замечает Павел Пинчук. – Например, более половины всей популяции птицы вертлявая камышовка сейчас живет в Полесье. Если будет затронут гидрологический режим больших болот, то мы можем потерять до 90% популяции этого вида.

Против строительства канала на Припяти выступает ряд белорусских экологических организаций – «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и «Багна».

Интересно, что против строительства водного пути выступают и белорусские предприниматели. По мнению Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского, есть риск, что «долгосрочное влияние этого проекта на белорусскую экономику может быть отрицательным».

– Есть вероятность, что водный путь E-40 не будет интересен большинству белорусских грузоотправителей, – отмечает представитель БСПН Алесь Герасименко. – Соответственно, возникает риск, что после того, как проект будет реализован, у государства возникнет соблазн задействовать административный ресурс, чтобы привлечь на этот путь грузы. Или, что еще более вероятно, использовать механизм субсидирования водного транспорта, что приведет к значительным затратам из бюджета.

При таком сценарии большой ущерб будет нанесен белорусским автомобильным и железнодорожным грузоперевозчикам, а также экономике Беларуси в целом, уверен представитель БСПН.

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По некоторым данным, инициаторы проекта E-40 в Беларуси уже презентовали свою идею Александру Лукашенко. Возможно, идея создания водного пути будет обсуждаться уже на встрече руководителя Беларуси с президентом Украины Петром Порошенко 20 июля.

По мнению противников проекта, если решение о строительстве водного пути будет поддержано на высшем уровне, то остановить инициативу будет очень сложно.