Эксперт: «Водка и бюджет должны быть отделены друг от друга»

К чему приведет повышение в Беларуси акцизов на крепкий алкоголь?

В Минздраве заявили, что в Беларуси нужно повышать акцизы на крепкое спиртное. Заместитель директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья Сергей Осипчик отметил, что при изменении соотношения акцизов на крепкий алкоголь и пиво с 1 к 1,3 до 1 к 5 белорусы будут меньше пить крепкое спиртное.

Что думают эксперты о последствиях такого шага?

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что повышение цен на крепкий алкоголь положительных изменений не принесет.

– Думаю, эта северно-европейская мера нам не поможет. Наши люди живут в бетонных клетках по четыре квартиры на одном этаже и спиваются от бессмысленности жуткого существования. Надо не цену повышать, а создать условия и умолять людей, чтобы они брали землю для строительства домов и открывали свое дело. Когда у человека есть свой бизнес, у него нет времени пить, – говорит Леонид Заико.

Замдиректора по медицинской части РНПЦ психического здоровья сказал, что при резком повышении акциза во Франции снизились поступления в бюджет. Леонид Заико не исключает повторения подобной ситуации в Беларуси.

– В СССР считалось антисоветской выходкой, если экономист заявлял, что бюджет примерно на треть состоит из доходов от продажи водки. С тех пор мало что изменилось. Цена пустой бутылки и цена жидкости в ней не сильно велики по сравнению с акцизом, – обращает внимание Леонид Заико.

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