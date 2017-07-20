Побегут ли белорусы забирать свои деньги из банков?

Нацбанк снижает ставку рефинансирования в этом году уже в шестой раз. Не слишком ли торопится и кому это выгодно?

Правление Национального банка снизило с 19 июля 2017 года ставки рефинансирования с 13% до 12% годовых, а ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков — с 15% до 14% годовых.

— Несмотря на то, что до сих пор ставка снижалась уже пять раз, вплоть до конца июня белорусский рубль укреплялся, по май включительно инфляция в годовом выражении месяц от месяца снижалась, довольно устойчивой была ситуация с рублевыми депозитами, — отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. – Предыдущие снижения ставки экономика переварила нормально. Но буквально в последнее время начали появляться определенные тревожные звоночки.

С 20-х чисел июня начала расти стоимость валютной корзины, в июне развернулась тенденция по инфляции: если вплоть по май она в годовом выражении падала, то уже в июне увеличилась с 6,1% до 6,5%.

— Возможно, эти два момента станут сигналом к тому, что Нацбанк возьмет паузу в дальнейшем снижении ставки рефинансирования. По-другому действовать нельзя. Если есть цель эту ставку снижать, то смотрят на реакцию экономики, — говорит собеседник. — Ровно в таком ключе действуют Европейский центробанк, Федеральная резервная служба (ФРС), которые никогда не дают никакой конкретики по ставкам, а говорят, что будут реагировать по состоянию экономики. Судя по самой последней реакции белорусской экономики, это снижение, возможно, затормозится.

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