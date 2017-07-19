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Общество
19.07.2017
Ольга Слуцкая
Как простые белорусы расплачиваются за членство в таможенном союзе с Россией

Леса на границе с Беларусью могут превратиться в места свалок. Как это происходит в России, где уничтожали тонны санкционных продуктов.

Брестчанка Нина Дакало рассказала «Салідарнасці», как ей пришлось выбросить овощи, выращенные на собственном огороде.

В двух километрах от белорусской границы в украинской деревне Нина Дакало держит огород: дом и участок достались ей по наследству от мамы.

16 июля Нина везла в Брест пакет огурцов и пару кабачков. В пропускном пункте Томашовка у нее впервые в жизни возникла проблема во время таможенного досмотра.

- Меня попросили поставить овощи на весы. Огурцы завесили 8300. Сотрудница сказала, что с 1 июля можно только пять кило провозить через границу. Я объясняла, что это для личного пользования – для своего участка. Бесполезно. Сотрудница мне говорит: «Я сына хочу кормить». – «А я – дочь», - ответила ей. Нас развернули. Мы поехали в лес, и я выбросила кабачки и полпакета огурцов.

Приехали на повторный досмотр. Снова взвесили – огурцов четыре кило. Пропустили.

Нина Дакало написала жалобу начальнику брестской таможни.

- Я хочу есть то, что вырастила. Не прошу помощи у государства. Одна содержу дочь-студентку. В магазине что я вижу: бананы из Эквадора, персики из Греции, перец из Испании и капусту из Нидерландов. А свое, родное, лежит в лесу!

Нина переживает, что будет с ее урожаем, ведь по новым нормам она не может провезти его через границу.

- У меня там помидоры, свекла, морковка, чеснок, лук, - объясняет брестчанка. - Когда зеленый персик везут из Греции - это нормально, а когда я вырастила свое и не могу это домой привезти для себя – это как? В Беларуси любят говорить, что все для народа, но все указы получаются против народа!

Нина Дакало чувствует себя униженной.

- Пусть бы хотя бы 10-15 килограммов овощей в летний период разрешили провозить, - предлагает женщина.

В соответствии с нормами Евразийского экономического союза с 1 июля в Беларусь можно ввозить не больше 5 кг овощей, фруктов. Нормы также распространяются на орехи, грибы, ягоды и бобовые.

В случае превышения нормы нужно предъявить фитосанитарный сертификат. Согласно правилам фитосанитарный сертификат выдается по месту отправления груза или его выращивания.

Получается, Нине Дакало нужно отдать продукцию со своего огорода на досмотр, который определит, не страдают ли ее огурцы с кабачками болезнями, включенными в единый перечень ЕАЭС. И еще не факт, что этот сертификат можно получить бесплатно. Так простые белорусы расплачиваются за членство в таможенном союзе с Россией.

 
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