Собчак рассказала, сколько заработали Басков и Меладзе на свадьбе дочери «золотой судьи»

Врать про «приехали по дружбе» зачем – задается вопросом Ксения Собчак в своем аккаунте в Инстаграме .

«Первый признак, что люди в стране привыкли к посткризисным, новым экономическим реалиям жизни — стали много праздновать и гулять! Общему тренду поддалась и судья Хахалева, к которой «чисто по дружбе» за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе, еще за 45 тысяч евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо — это же открытая информация, в любом агентстве! «А судьи кто?» как говорится, или #завидуеммолча.

Не понимаю, где, кстати, ей там насчитали 2 ляма? Свадьба, думаю, по реальным ценам уложилась в 500 тысяч долларов. Но для судьи неплохо. Без размаха какого-нибудь Захарченко, конечно, так «скромно посидели»... Но вот врать про «приехали по дружбе» зачем? Все же мы работаем в одной индустрии, и по кодексу профессии никто из тех, кто выступал, комментировать ничего не будет, но все же знают директоров этих артистов! И мы все общаемся! Зачем за дураков держать…?:(

Я люблю красивые мероприятия, но когда на заработанные люди гуляют… И если это правда деньги бывшего мужа, а не «на судимостях» заработанные, зачем врать про бесплатные выступления:)?»