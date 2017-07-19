До боли знакомая картинка: происходящее в России напоминает поздний Советский Союз

Сцена с покупкой мороженого на авиасалоне МАКС-2017 наглядно демонстрирует пропасть между путинской номенклатурой и растущей долей россиян, оказавшейся за чертой бедности.

Владимир Путин и его окружение забыли, как выглядят наличные деньги

Однажды в Костроме я купил старушке мороженое. Перед этим она долго смотрела на него, нервно пересчитывая монетки в кошельке. С тех пор эта ситуация у меня в жизни регулярно повторяется, поскольку для советских людей мороженое - это лакомство. В отличие от Владимира Путина, Сергея Чемезова и российских министров на авиасалоне МАКС, которые продемонстрировали, что уже забыли не только как выглядят наличные деньги, но и что такое простые человеческие радости.

Богачи и нищие

За годы вялотекущего экономического кризиса бедных и совсем нищих в стране стало заметно больше, зато капиталы миллиардеров заметно выросли. По данным аналитиков Credit Suisse, представленных в исследовании Global Wealth Report, в 2016 году 10% населения России владело 89% благосостояния всех домохозяйств России.

Для сравнения: в США этот показатель - 78%, в Китае - лишь 73%. Про Европу и говорить не приходится. Россия по соотношению богатых и бедных напоминает сегодня наименее развитые африканские страны. А если взять 1% богатейшего населения, то цифра будет еще более впечатляющей: эти люди контролируют почти 75% богатств России.

Такое расслоение - во многом результат последних кризисных лет. Еще недавно показатели были чуточку приличнее. Два года назад 10% населения владело 85% богатств, а год назад уже 87%.

Рост числа граждан, живущих за чертой бедности, сопоставим. Только в первом квартале 2017 года количество фактических нищих в стране увеличилось на 2 миллиона человек. И это если мерить по российскому шаблону. С точки зрения Credit Suisse, к нищим можно отнести более 93% россиян.

Новая путинская номенклатура

Российский правящий класс, подмявший под себя почти все ресурсы в стране, за последние годы окончательно переселился в другую реальность, потеряв шанс найти взаимопонимание с миллионами россиян, живущих за чертой бедности. Так называемая элита построила свой закрытый мир привилегий и забыла, как выглядят деньги. Ну а бедные с трудом вспоминают внешний вид тех самых пятитысячных купюр, которыми Сергей Чемезов платит за мороженое.

Уточню: речь идет не только о крупном капитале и министрах. Помимо близких к власти олигархов и глав госкорпораций, ворочающих миллиардами (пресловутом 1% граждан), есть еще тысячи сотрудников их компаний, госслужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Весьма наглядная история обсуждается в России уже несколько дней. Это скандально дорогая свадьба дочери судьи из Краснодарского края и сына сотрудника Следственного комитета, на которую, по оценкам наблюдателей, могли потратить около 2 миллионов долларов.

Эта челядь правящего класса тоже неплохо живет, не только за счет сохраняющейся коррупционной ренты, на которую она, вероятно, и организует свадьбы да охоты, но и за счет разного рода привилегий и льгот. При Владимире Путине в России восстановилась та самая система безденежного вознаграждения за политическую лояльность, которая так раздражала рядовых советских граждан. Это бесплатная медицина, отдых в пансионатах, перелеты и турпоездки, лагеря отдыха для детей, столовые и многое другое.

Привилегии за счет «социалки»

На словах Россия - чуть ли не самое социальное государство. Ежегодно из госбюджета на социальные выплаты уходит около 3% ВВП. Ну а по разнообразию самих выплат и льгот Россия и вовсе впереди планеты всей. Формально соцподдержку получают 65% россиян.

Есть одна маленькая проблема: большая часть этих денег достается чиновникам и прочей «партноменклатуре», например полумифическим «героям труда». Этим званием чиновники часто награждают вовсе не реальных героев, а своих же «заслуженных» коллег.

Каков же итог? Настоящим неимущим от государства и регионов достается не больше четверти средств, выделяемых на «социалку». При этом именно бедняки, не имеющие доступа к спецтранспорту, спецстоловым и ведомственным больницам, все чаще вынуждены доплачивать государству за его услуги.

Российские бедные - беднее советских

Картинка получается до боли знакомая: происходящее в России напоминает поздний Советский Союз. С той разницей, что положение российских неимущих куда хуже, чем небогатых советских граждан. Те могли рассчитывать хотя бы на минимальный набор не слишком качественных, но все же бесплатных услуг. В современной же России бесплатно питаться, ездить или отдыхать могут в основном вполне обеспеченные люди.

Факт появления новой номенклатуры многие граждане пока, судя по всему, не осознали. Но это наверняка произойдет, причем - в ближайшее время. И вновь, как в конце 1980-х, на повестке дня неизбежно встанет вопрос «социального выравнивания». И чем наглее будет потребление российской власти и ее челяди, тем, к сожалению, выше шансы, что добиваться справедливости неимущие будут путем отрывания голов.