«Они сняли кино про то, что если бы не «человечки», Крым утонул бы в крови. И теперь хотят, чтобы его показали в Украине»

Обозреватель Радио Свобода Елена Рыковцева написала в Фейсбуке о том, что покажут украинские власти режиссеру, снявшему «Крым».

«Алексей Пиманов пытается убедить правительство Украины выдать прокатное удостоверение его фильму «Крым». В письме, которое он адресует украинским властям, есть следующие строки: «В этом кино каждый увидит свое! Кто-то невероятную историю любви современных Ромео и Джульетты, потому что она из Киева, а он из Севастополя. Кто-то пойдет смотреть неизвестные подробности знаменитой операции «вежливых людей» в марте 2014 года, главная задача которых была - не дать начать убивать, как вскоре случилось в Донецке и Луганске. Когда мы работали в Крыму, я всегда говорил съемочной группе: «Видите вон того мальчишку - живого, бегущего с рюкзачком в школу, в то время, как многие его донецкие сверстники лежат в могиле? Вот про это мы и снимаем кино!»

Ну да. Они сняли кино про то, что если бы не «человечки» и не российская аннексия, Крым утонул бы в крови. И теперь хотят, чтобы его показали на территории Украины. Можно представить, что в ответ покажут Алексею Пиманову его адресаты».