С туристов в Крыму и Краснодаре будут собирать налог

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит курортный сбор в туристических регионах России.

Как сообщает ТАСС, закон вводит в качестве эксперимента налог в размере до 100 рублей в сутки за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Деньги будут поступать в бюджет региона.

До 1 декабря регионы должны принять свои законы о курортном сборе. Взимать налог начнут с 1 мая 2018 года. В первый год налог не может превышать 50 рублей в сутки, далее он может вырасти до 100 рублей. Размер налога может отличаться в зависимости от сезона, времени пребывания туриста и значения курорта.

Правительство подсчитало, что при налоге в 50 рублей в сутки с 2018 по 2022 год Ставропольский край может заработать на курортном сборе больше 2,02 миллиарда рублей, Краснодарский край — 8,3 миллиарда рублей, Крым — 16,4 миллиарда рублей.