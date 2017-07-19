Что пишут украинские и российские СМИ о визите Лукашенко в Киев

«Салідарнасць» изучила публикации в прессе накануне украинско-белорусского экономического форума.

Фото president.gov.ua

20-21 июля Александр Лукашенко совершит официальный визит в Украину. Как сообщает пресс-служба главы государства, программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.

21 июля в Киеве пройдет украинско-белорусский экономический форум.

Накануне визита Лукашенко в Киев «Салідарнасць» изучила публикации в украинских и российских СМИ.

«Украина и Беларусь решили за два года увеличить товарооборот до $ 8 миллиардов», — сообщает агентство УНИАН.

Об этом журналистам по результатам 25-го заседания Межправительственной украинского-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества сообщили вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко и заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

Как отмечается в публикации, украинский экспорт в Беларусь в январе-апреле 2017-го вырос на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $ 331,9 млн. При этом импорт товаров из Беларуси в Украину за тот же период вырос на 20,5% и составил $ 954,4 млн.

ТСН.ua сопроводило новость о приезде белорусского официального лидера фотогалереями о первом селфи Лукашенко и об угощении американского актера Стивена Сигала морковью с личной грядки.

Российская Газета.ru разместила анонс о визите Лукашенко в Киев в тематический раздел «Кризис на Украине».