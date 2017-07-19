Сын нового главы Госвоенпромома приветствует аннексию Крыма

«Наша Ніва» выяснила любопытную информацию о семье Олега Двигалева, которого глава государства назначил председателем Госвоенпрома.

Сына генерала зовут Владиславом, ему 28 лет. Он окончил факультет мировой экономики БГЭУ в 2011 году и в настоящее время работает в белорусском филиале компании British American Tobacco специалистом по безопасности.

Страница Владислава ВКонтакте буквально завалена примитивной антиукраинской и антиамериканской пропагандой, вроде вот таких картинок.

Возможно, столь пророссийские взгляды сына — результат влияния матери Владислава. Жена главы Госвоенпрома русская по национальности, родилась в Тамбове. В свое время она работала учительницей в Севастополе и Джанкое.

Ольга Двигалева (Царюк)

Как следует из комментариев на «Одноклассниках», в прошлом за руку этой женщины соперничали несколько офицеров, но, как показало будущее, только Двигалев дослужился до генерала, остальные остались полковниками и служат сейчас в России.

Известно также, что у генерала много родственников в России.