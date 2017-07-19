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Комментарии
19.07.2017
Зиссер рассказал, как ему с женой запретили петь в самолете «Белавиа»

Основатель портала TUT.BY Юрий Зиссер опубликовал в Facebook пост, в котором привел пример различия культур в Беларуси и Украине. 

Фото со страницы Юрия Зиссер в Facebook

«Летели мы с женой три недели назад во Львов Белавиа. Сидели в предпоследнем ряду самолета возле туалета вместе с украинцами. Разговорились. В начале посадки мы вместе с ними начали петь украинские песни: они начали, мы с женой подхватили. Как проживший в Украине 27 лет должен сказать, что коллективное пение народных песен в дальнобойном общественном транспорте (междугородние автобусы, поезда) является для украинцев обычной практикой, – рассказал Юрий Зиссер.

– Нам было хорошо, да и пели мы вчетвером неплохо и чисто, все были абсолютно трезвы. Однако к нам через весь салон прилетела бортпроводница, заявила, что мы нарушаем общественный порядок, и потребовала прекратить пение: якобы мы мешаем людям.

Мы возразили, что никто из пассажиров не протестует, самолет все равно уже садится, голос пилота всех разбудил, а о том, что в самолете нельзя петь - нигде не написано. Увы, не возымело действия: "Вы нарушаете общественный порядок!" Слегка подпортили настроение и никому не сделали лучше, зато ПАРАДАК. Ordnung. Будь рейс украинским, уверен, нас бы не прерывали».

Позже Юрий Зиссер добавил в комментариях к посту:

«Речь о разнице культур: в Беларуси господствует культура ограничений, в Украине - культура возможностей. Обе культуры достойны и имеют свои преимущества и недостатки. Первая культура способствует порядку и стабильности, вторая - развитию и хаосу, причем это две взаимно противоречащие друг другу цели, одновременно не достижимые. Разным нациям свойственны разные культуры: это не вопрос чьего-то сознательного выбора или решения политиков или властей, а вопрос национальной традиции. Какой народ - такое и правительство. Только потом не нужно удивляться слабой экономике: экономика ограничений успешной быть не может. И петь в транспорте нельзя. Зато у нас порядок. Вопрос в том, что кому ближе».

Юрий Зиссер: «Дискредитация начинается с публичного отказа признавать свои ошибки»

 
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