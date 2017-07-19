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Общество
19.07.2017
GO.TUT.BY
Министр здравоохранения: «Встаю последние двадцать лет в 5.45 утра»

«Десять тысяч шагов — и заработай ужин» — таков принцип министра здравоохранения Валерия Малашко. Физическая нагрузка для главы Минздрава — это не только ходьба, но и плавание, бег. Сейчас он готовится к своему первому старту на Минском полумарафоне.

Валерий Малашко на тренировке DreamTeam Минского полумарафона — 2017. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Про 10 тысяч шагов в день

Если днем я больше работал в кабинете, то вечером я стараюсь догнать эти 10 тысяч шагов. У меня был фитнес-браслет, который я, правда, сейчас отдал. Я его завел, чтобы посчитать дневную нагрузку, потому что у меня и работа новая, и рабочее время в кабинете значительно удлинилось. Сейчас нагрузка выстроилась.

Для меня движение — это ходьба, бег, плавание. В бассейн пытаюсь выбираться два раза в неделю, хотя время не всегда позволяет. Раньше играл в футбол (на любительском уровне), но когда сломал ногу, игровые виды спорта для меня закрылись. Это азарт, ты превращаешься в мальчишку, стараешься быть первым и, к сожалению, не всегда соизмеряешь этот азарт со своей физической подготовкой.

Я бегаю, но не задаю себе определенные километры. Абсолютно по самочувствию. Поэтому пока не знаю, сколько пробегу на Минском полумарафоне. Я должен соизмерить свои силы. Это для меня первая дистанция. Вадим Девятовский (председатель Белорусской федерации легкой атлетики. — Прим. GO.TUT.BY) меня полгода агитировал.

Про ограничения в еде и любовь к зефиру

У меня есть любимый продукт — бобруйский зефир, но в целом я ограничиваю себя в сладком. Это вам хочется сладостей, пока вы молодые. В моем возрасте (министр родился в 1966 году. — Прим. GO.TUT.BY) тоже хочется, но я уже не могу сказать, что за сладкое отдам жизнь, как это было раньше.

Стараюсь есть меньше жирного, минимум колбас и копченостей. Соль — один из наших основных врагов. Последние исследования показали, что белорусы едят порядка 12 граммов соли при норме в 5 граммов. Отсюда и наша артериальная гипертензия.

2−3 чашки кофе утром — это для меня необходимость. Завтрак легкий: яйцо, несладкий йогурт, кофе без хлеба. Обед выбираю из меню в столовой: салат, овощной суп (холодник и окрошка абсолютно подходят), мясо, гречневая каша или тушеная капуста — и вполне

Про мечту ходить на работу пешком

Ложиться я стараюсь в 11 вечера, а встаю последние 20 лет в 5.45 утра. Я «жаворонок», утром у меня работоспособность выше, и основные документы я просматриваю именно в утренние часы. А вот в плане физической нагрузки веду себя, как «сова»: по утрам переношу ее сложно.

Работа трудная, но не монотонная. Ты постоянно переключаешься, постоянно общаешься с разными людьми. Мне тяжело, когда этого общения нет. В воскресенье (по субботам у Валерия Малашко рабочий день. — Прим. GO.TUT.BY) надо привести себя в порядок, уделить внимание семье, костюмы погладить. Жена рубашки стирает, а костюмы я глажу сам, так принято в нашей семье.

У меня всегда была мечта ходить на службу пешком. В Могилеве наша квартира была в центре, и эти 10 минут я проходил пешком с огромным удовольствием. В Минске не получается, но в выходной я выезжаю в центр прогуляться.

Я холерик по натуре, и у меня всегда был подвижный образ жизни. К счастью, белорусы в целом стали более активны. Это подтверждают как исследования, так и мои личные ощущения. Среди моих друзей совершенно разные люди: доктора, педагоги, работники науки. Я вижу, как они проводят выходные и отпуск: люди стали чаще путешествовать, уделять больше внимания семье.

«Это просто смешно». Карбалевич – о переназначении министра Малашко

 
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