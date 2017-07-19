Фотожабы: «Как вам ваша зарплата, мистер Андерсон?»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует, что по итогам 2017 года Беларусь останется в рецессии уже третий год

Россия точно выделит Беларуси новый кредит

Единственная цифра, которую нужно знать Лукашенко про свою работу

Сезонное

Как фэны «депешей» пережили отмену концерта: шок, слезы, песни

Кремль уточнил свою позицию в связи с планами создания так называемой Малороссии

Путин угостил членов правительства мороженым

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