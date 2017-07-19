Минчанина оштрафовали за оскорбление девушки в соцсети

35-летний минчанин заплатил штраф в 230 рублей за оскорбительные слова в адрес 20-летней девушки в сети.

Об этом сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

На личной странице потерпевшей в социальной сети мужчина оставил нецензурное высказывание. Девушка обратилась в милицию. В качестве доказательства она приложила распечатку страницы с перепиской и оскорблениями.

В ходе проверки выяснилось, что таким образом мужчина хотел… привлечь к себе внимание симпатичной дамы.

В милиции рассказали еще об одном курьезном случае. Свекровь написание заявление на свою невестку, которая в SMS-переписке сгоряча нецензурно выразилась в адрес матери мужа. Женщину привлекли к ответственности.