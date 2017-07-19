Избивший подростка начальник Ветковского РОВД признал вину: виновата водка

В суде Железнодорожного района Гомеля началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника Ветковского РОВД подполковника милиции Владислава Антоненко, передает «Радыё Свабода».

Он обвиняется в хулиганстве.

Владислав Антоненко – справа, потерпевший – в центре

Инцидент с участием Антоненко случился 25 апреля в Ветке. В нерабочее время милиционер пристал к 16-летнему подростку и пустил в ход кулаки. Происшествие расследовали сотрудники УСК Гомельской области, в результате подполковника уволили со службы за нарушение правил профессиональной этики.

В суде свою вину Владислав Антоненко признал полностью. Сказал, что был в состоянии алкогольного опьянения: со знакомым они выпили бутылку водки, потом запили пивом. Поздно вечером гулял с собакой, кто-то сделал замечание, что собака без намордника. В ответ подошел и ударил, как оказалось, подростка («Ошибочно», - уточнил бывший милиционер).

Он признал, что его «поведение полностью позорное».

Должность начальника Ветковского РОВД Антоненко занимал с июня 2015 года. До этого в звании майора служил заместителем начальника милиции.

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