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19.07.2017
Обвинение: первый зампред «Беларусбанка» набрал взяток почти на $ 200 тысяч

В среду в суде Центрального района Минска началось рассмотрение уголовного дела Геннадия Господарика, бывшего первого заместителя председателя правления Беларусбанка, крупнейшего белорусского банка, передает TUT.BY.

По информации КГБ, Геннадий Господарик был задержан в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что реальные суммы, получаемые топ-менеджером «Беларусбанка» в качестве взяток, «намного больше».

Геннадий Господарик. Фото Сергея Гудилина, «Наша Ніва»

Теперь Господарику грозит до 15 лет лишения свободы.

На скамье подсудимых также бывший заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николай Цырто.

Николай Цырто. Фото Сергея Гудилина, «Наша Ніва»

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Сумма взяток — сотни тысяч долларов

Прокурор зачитал, в чем обвиняют Господарика, сообщает TUT.BY.

В первом эпизоде фигурирует взятка в 4 тысячи долларов, которую топ-менеджер банка получил в ресторане «Чумацкий шлях» за благоприятное решение вопроса по закупкам оборудования от представителя коммерческой структуры Александра Бучнева (ООО «СтатСервис» и другие компании).

«В конце 2010 года, в том же ресторане, Господарик принимает от Бучнева еще 3 тысячи евро — за содействие компании Бучнева при закупке средств автоматизации для „Беларусбанка“», — сообщил гособвинитель.

В апреле-мае 2013 года в автомобиле Александра Бучнева KIA Sorento на улице Авакяна Господарик принял еще 70 тысяч долларов — в этот раз взятка была также за победу в конкурсе на закупку средств автоматизации, в частности 234 сортировщиков банкнот.

25 апреля 2014 в автомобиле Бучнева Volvo Геннадий Господарик принял еще 90 тысяч долларов за содействие компании предпринимателя в заключении договора на закупку очередных средств автоматизации — 253 сортировщиков банкнот.

31 декабря 2014 года Господарик принимает еще 2 тысячи долларов.

Осенью 2015 года (точное время не установлено) в служебном кабинете Геннадий Господарик принял от Николая Цырто 32 тысячи долларов за содействие компании «Регула» за поставку средств автоматизации. 15 июня 2016 года в служебном кабинете принял от Цырто еще 14 тысяч долларов.

В частности, по всем эпизодам в задании на закупку указывалась определенная марка счетно-сортировочных машин — Kisan.

Гособвинитель отметил, что действия Геннадия Господарика нанесли вред государственным и общественным интересам.

За счет того, что Господарик выбирал «проплативших» поставщиков, а не тех, кто предлагал более дешевую продуцию, только по одному из тендеров ущерб банку составил 21,9 тысяч базовых величин (503 700 рублей или около 258 000 долларов — прим. TUT.BY).

Николай Цырто обвиняется в том, что в период с конца 2012 по начало 2013 года (время не установлено) вступил в сговор с представителем коммерческих структур Александром Бучневым. В 2013 году Цырто принял от Бучнева в общей сложности 220 тысяч долларов за содействие компаниям бизнесмена за победы в конкурсах.

В апреле-мае 2014 года — еще 250 тысяч долларов, которые передавались в несколько этапов.

Именно Цырто, по данным гособвинителя, склонил Бучнева на взятку в 70 тысяч долларов Господарику.

 
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