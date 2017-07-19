Гендиректор «Беларуськалия» эмоционально объяснил увольнение Кубарева

Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый в письме «Прессболу» объяснил логику расставания футбольного «Шахтера» с бывшим главным тренером команды Олегом Кубаревым.

«Если озвучить причины расторжения контракта с главным тренером в нескольких словах, то, наверное, возникнет еще больше домыслов и пересудов, не отличающихся объективностью оценки ситуации. А без объективной аналитики невозможно и движение вперед. Нет, я не буду сегодня останавливаться на анализе отдельных игр, не буду озвучивать плюсы или минусы работы команды под руководством Олега Михайловича Кубарева — и не собираюсь "выносить сор из избы". Поэтому, чтобы действительно пояснить причины решения, начну с ноября 2016 года, когда подводились итоги сезона и принималось решение о дальнейшем развитии клуба. Хочу сделать акцент именно на слове клуб, ведь это не только основная команда, но и (не в меньшей значимости) команда болельщиков, дубль и 11 возрастов ребят в 13 группах, которые занимаются в отделении детско-юношеского футбола.

И, кстати, вспомнить про приятные события июля: наша старшая юношеская команда (1998/99) заняла первое место в своем возрасте и завоевала путевку в юношескую Лигу УЕФА, а "Шахтер"-2002 взял бронзу. К сожалению, не все про это даже знают — не то чтобы иногда вспоминают…

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Итоги 2016 года в очередной раз подтвердили уровень "Шахтера": бороться за второе и третье места в чемпионате — и, к сожалению, полное отсутствие амбиций в борьбе за первое место. При этом мотивация игроков в команде никогда не страдала: это и стабильная финансовая ситуация, и бытовые условия, позволяющие организовать тренировочный процесс на высшем уровне и так далее. Для кого-то занять призовое место в чемпионате, конечно же, праздник. Но это не те надежды, которые испытывают болельщики нашей команды перед началом каждого сезона.

С учетом этого и рассматривались два варианта развития клуба. Первый — выступление команды на стабильно высоком уровне, позволяющем бороться за места в первой половине таблицы, но, скажем, при 30-50-процентном снижении бюджета клуба (что с успехом реализуют многие команды высшей лиги).

Второй — разработка стратегии развития клуба на ближайшие три-пять лет и пошаговое достижение поставленных задач с поддержанием существующего бюджета клуба и возможного его увеличения — за счет заработанных командой средств при успешном выступлении в различных футбольных турнирах.

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В итоге в конце прошлого года мы разработали и приняли стратегию развития клуба на ближайшие пять лет, за которые постараемся сделать клуб не только привлекательным с точки зрения спортивного результата, узнаваемого командного почерка, доверия молодым перспективным игрокам с доводкой их до уровня сборных. Также мы планомерно будем развивать клубные структуры и постараемся создать организацию, способную в условиях экономической нестабильности зарабатывать большую долю бюджета клуба от своей оперативной деятельности.

Задачи амбициозные? Конечно. Для клуба это новая дорога — и на этом пути главное понять, с кем ты идешь, и разделяют ли твой курс и взгляды люди, которые будут исполнять намеченные цели и задачи. Под их реализацию и был приглашен Олег Кубарев (при этом, по его пожеланиям, был сформирован тренерский штаб) и ряд новых игроков — как белорусских, так и легионеров. Главному тренеру изначально были озвучены задачи и курс клуба — и то, как будет строиться спортивная работа, а также ответственность за выполнение этапов пути.

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На первых порах никаких противоречий во взглядах у тренера и руководства клуба не было. Но с каждым пройденным этапом — в Кубке Беларуси, в еврокубках (проиграны два турнира из трех в сезоне — соперникам, далеко не превосходящим "Шахтер" ни в каких компонентах) — уже было понятно, что дальнейшая работа вместе невозможна. Кроме того, к сожалению, сегодня команда не может похвастаться главным: уверенной и стабильной игрой, прогрессирующей от матча к матчу. Поэтому мною и было принято решение о смене главного тренера. Да, оно неординарное, но я уверен, что это определенный шаг вперед.

И это решение принято не по результатам матча с "Судувой" (как думают многие), а по игре команды, которую она показывает, начиная примерно с четвертого тура (первые матчи можно списать на начало сезона, притирку игроков, тренеров и так далее). А матч с "Судувой" лишний раз подтвердил, что в таком виде не только больших, но и вообще перспектив у нас не будет — ни в этом году, ни в ближайшем будущем.

Многие болельщики на форумах писали, что команда после первого круга идет на первом месте, и мы в кои-то веки навязали борьбу БАТЭ. Ребята, о чем вы? Отрыв от второго места — всего три очка. Результат "на тоненького"… Мы выиграли у БАТЭ? Нет. Мы выиграли у минского "Динамо"? Нет. Мы показываем прогрессирующий футбол? Опять нет… Тогда о какой борьбе идет речь? Или давайте пофантазируем и представим, что по ряду причин данный статус-кво сохранился бы до конца сезона.

Результат достигнут — с одной стороны. А с другой стороны — что дальше? Пошумим на международной арене? Представляю ваши улыбки и сарказм. Болельщики скажут: вы уже в этом году пошумели — и будут правы! Поэтому истерия по поводу отставки неуместна.

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Конечно, решение о смене главного тренера в команде, которая лидирует после первого круга — событие. Пусть и не самое приятное, но мимо него нельзя пройти ни прессе, ни болельщикам нашей команды — и других клубов. Безусловно, это справедливо: каждый человек имеет право высказать свое мнение — особенно болельщики, которые действительно переживают за команду.

Интересную статистику вывел для себя, просматривая комментарии на различных форумах: когда от прочитанного стало совсем грустно, решил внести некоторый позитив — и начал считать количество участников, переживающих за наш клуб. Остановился на цифре 3700 — приятно осознавать, что если бы все они пришли на наш стадион, то он был бы полон. А так — в среднем всего около 1500 человек. У остальных просто пока не хватает времени, наверное (ведь о людях надо думать только хорошо!).

А в отзывах, конечно, можно увидеть все: и эмоции, и несбывшиеся надежды, и объективную оценку — и не очень. Но в ней, на мой взгляд, всех "переплюнула" наша основная республиканская газета "Беларусь сегодня", опубликовав очерк с пространным названием "К воротам задом, а к болельщикам передом, или Почему "Шахтер" забыл дорогу в Солигорск?", в котором преподаватель спецкурса по спортивному PR в БГУ Иван Караичев размышляет, почему "Шахтер" до сих пор не нашел средств для, видимо, его приглашения в качестве "PR-пшика".

И это не описка, так как статья начинается со слов "…я посетил известное в профессиональных кругах мероприятие "DigitalPicnic". А может, лучше надо было на стадион? Или, в крайнем случае, внимательнее следить за сайтом клуба, на котором постоянно размещается информация о проводимой работе ФК "Шахтер" с детьми? Да и видеть это на страницах ведущей газеты, которая еще несколько недель назад отказалась осветить одно из достижений трудового коллектива ОАО "Беларуськалий" — добычу 1,5-миллиардной тонны руды (которое, кстати, было достигнуто в преддверии Дня Независимости Республики Беларусь) — с мотивацией, что это реклама, за которую надо платить, — мягко говоря, своеобразное решение.

Журналист "Прессбола" Владимир Пирог не преминул утратить веру в команду в своих очерках. Но, правда, в одной из статей поправился: "…заберу свои слова обратно, если по итогам сезона окажусь не прав". И здесь всем хочется напомнить поговорку: цыплят по осени считают. А ребята докажут, что они сегодня единая и лучшая команда чемпионата!

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Единственная просьба к нашим болельщикам и комментаторам: не стоит переходить на личности, не зная реальной ситуации в клубе. Эмоции — пожалуйста, советы — спасибо… А то уже на Вергейчика столько грязи вылили! Такое чувство, что при принятии ряда решений многие "рядом со свечкой стояли". А ведь Юрий Васильевич — человек, который действительно болеет и радеет за команду.

Человек, который отдал клубу 18 лет (исполнится в августе) трудовой биографии — многие даже столько еще не болеют за "Шахтер". Человек, который пережил с командой взлеты и падения — и благодаря которому в определенный период истории она сохранилась и сегодня является одним из лидеров белорусского футбола. А спортивный директор Дмитрий Хохлов новый человек в клубе — с современными взглядами, европейскими подходами к организации работы, требованиями. Не всех устраивает? Понятно, не каждый может перестроиться, но без этого не будет и новых результатов.

Хочу еще раз пояснить: окончательные решения по приглашению главного тренера, штаба, игроков — только мои решения, так как я ставлю амбициозные задачи и за их реализацию спрашиваю соответственно. А каким будет результат — покажет время.»