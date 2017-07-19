По югу и юго-западу ожидается до +30°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

19 июля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северной половине страны небольшие кратковременные дожди.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем +20..+26°С, по Брестской области местами до +28°С. В течение суток атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

20 июля ожидается переменная облачность. В отдельных районах Беларуси, а днем по Брестской и Гомельской областям на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман.

Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по Брестской области до +16°С; максимальная днем +20..+27°С, по юго-западу — до +30°С.

21 июля ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах страны, а ночью по Брестской и Гомельской областям на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман.

Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +8°С по северу до +18°С по югу страны, максимальная днем +21..+28°С, по югу — до +30°С.