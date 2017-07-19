Кревский замок в годы Первой мировой – фотовыставка

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Министр здравоохранения: «Встаю последние двадцать лет в 5.45 утра»
Минчанина оштрафовали за оскорбление девушки в соцсети
Избивший подростка начальник Ветковского РОВД признал вину: виновата водка
Обвинение: первый зампред «Беларусбанка» набрал взяток почти на $ 200 тысяч
Гендиректор «Беларуськалия» эмоционально объяснил увольнение Кубарева
По югу и юго-западу ожидается до +30°С
Путин угостил членов правительства мороженым. Видеофакт
Как выбить из-под ног коррупционеров благодатную почву
В Беларуси не ждут сверхдоходов от калийных удобрений до 2020 года
Лукашенко назначил нового председателя Госкомвоенпрома
«Дорого и непатриотично». Равков ответил Канопацкой по поводу переноса парада за город
Что за самолетики-невидимки летают над аннексированным Крымом?
Борисовский БАТЭ на выезде одержал волевую победу над «Алашкертом» в отборе Лиги чемпионов
Кремль уточнил свою позицию в связи с планами создания так называемой Малороссии
Три вопроса, которые задаст Навальный на дебатах Игорю Стрелкову
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Вернувшийся с заработков: «Поляки вкалывают так, что белорусам и не снилось»
«А не желают на ОНТ озвучить, сколько белорусскому налогоплательщику стоил полет этого «талантливого политика»
Лидеру Depeche Mode поставили в Минске диагноз
Свадьба американского миллиардера против свадьбы дочери российской судьи. Почувствуйте разницу
Урок для попавших под Декрет №3
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Каму вядучая «Панарамы» прадала катэдж у Драздах
22 тысячи человек согласились бесплатно мыть туалеты
Дмитриев: «Боженька решил нас всех наказать»
Кобзон: «А вы не хотите узнать, простыня была наутро с красными пятнами или нет?»
Дочь российского пропагандиста уехала в США и оттуда критикует российские вузы
«Пока мы ехали в больницу, сын спрашивал: «Мама, я умру?»
Витебские жители: «Русские едут на «Славянский базар» из Мурманска, а наши убегают из города»
Почему Беларусь стала IT-аутсайдером
Как Лукашенко дважды подставился своим подарком Додону
Венедиктов: «Я помню время, когда в Кремле Лукашенко называли колхозником, и он об этом знал»
Момент, когда «письма счастья» могут вернуться
Солонин: «В сравнении со сталинским СССР довоенная гитлеровская Германия — это детский сад с матерью Терезой»
Сколько в реальности получают на заводах, где заявили о средней зарплате в 500 $
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Мемориал в память о погибших рейса МН17
Одиночный пикет в Барановичах с плакатом про Лукашенко и Ермошину
У Лукашенко появилось новое авто
«Украина. Она такая»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
19.07.2017
Кревский замок в годы Первой мировой – фотовыставка

20 июля 2017 года в 17.00 в Национальном историческом музее откроется выставка «Замок на передовой. К 100-летию разрушения Кревского замка в Первой мировой войне. Фотографии 1915 – 1917 гг. из коллекции Владимира Богданова».

Зима 1916-1917 гг. Вид с немецких позиций на Троицкую церковь (бывший костел) и Княжескую башню Кревского замка. Фото из личного альбома Фрица Хоффмана, лейтенанта Прусского ландверного пехотного полка № 3

Замок в деревне Крево Сморгонского  района – одно из древнейших оборонительных сооружений, сохранившихся в Беларуси.

Построен он был в начале ХІV века и за семь веков существования не раз становился ареной борьбы за власть, его штурмовали и брали в осаду мятежные князья, московские воеводы, перекопские татары…

Кревский замок был расстрелян

Большинству людей Кревский замок известен прежде всего его ролью в событиях государственного масштаба. В 1382 году в подземельях главной башни был задушен великий князь Кейстут по приказу своего племянника Ягайло, а будущий великий князь Витовт едва был спасен.

В 1385 году здесь же была подписана знаменитая Кревская уния, объединившая Великое княжество Литовское и Польшу. Здесь берет начало европейская королевская династия Ягеллонов.

Однако уникальность средневекового фортификационного объекта еще и в том, что в реальных боевых действиях Кревский замок участвовал сравнительно недавно,  в годы Первой мировой войны. Данный период его биографии изучен пока недостаточно. А между тем, никогда у его стен не было столь долгого и упорного противостояния, как между армиями Российской и Германской империй.

Июль 1917. Вид на разрушенную Троицкую церковь  и разбитые артиллерией немецкие позиции у северо-западной стены Кревского замка. Снимок из фотоальбома «Bilder aus den kampfen um Krewo-Smorgon» (Картины битвы у Крево-Сморгони). Издан в Дрездене, 1918.

Внизу: апрель 2007. Вид на костел Преображения Господнего (построен в 1997 г. рядом с местом бывшего храма) и территорию у северо-западной стены Кревского замка. Фото Владимира Богданова

Два с половиной года – с сентября 1915 до февраля 1918 – замок находился на линии фронта, в буквальном смысле на передовой, будучи встроен в немецкую систему обороны.

Летом 1917 года на участке между Крево и Сморгонью состоялось последнее крупное наступление Русской Императорской армии в Первой мировой войне. Никогда ранее к месту прорыва не собирали столь мощной артиллерии – около 800 орудий различного калибра. Под ее ураганный огонь попал и старый замок. Артподготовка наступления продолжалась три дня, достигнув пика 21 июля 1917 года, когда древним стенам были нанесены наибольшие разрушения. Именно тогда Кревский замок был превращен в руины, которые почти в том же виде сохранились до наших дней.

Война в Кревском замке

На выставке, организованной к 100-летнему юбилею драматических событий, будет представлен ряд уникальных фотографий из коллекции Владимира Богданова.

Большинство их хранились в личных альбомах участников Первой мировой войны и никогда не публиковались. Представленные  фото позволяют проследить историю разрушения замка, увидеть неизвестные ракурсы, сравнить их с нынешним состоянием древних стен. 

Выставка, несомненно, будет интересна историкам, архитекторам, краеведам, а также широкому кругу посетителей музея.

Национальный исторический музей Республики Беларусь

Минск, ул. К.Маркса, 12

Ежедневно с 11.00 до 19.00

Тел.: 226-05-32, 327-43-22

histmuseum.by

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:5)
Главное
Вернувшийся с заработков: «Поляки вкалывают так, что белорусам и не снилось»
Единственная цифра, которую нужно знать Лукашенко про свою работу
Районные чиновники сделали бум на служебные автомобили
Какой букет стоит на могиле матери Лукашенко. Фотофакт
«Белорусы – самые зажатые люди в мире»
Зачем российские подростки снимают домашнее порно со своим участием и продают его в соцсетях
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY