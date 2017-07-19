Кревский замок в годы Первой мировой – фотовыставка

20 июля 2017 года в 17.00 в Национальном историческом музее откроется выставка «Замок на передовой. К 100-летию разрушения Кревского замка в Первой мировой войне. Фотографии 1915 – 1917 гг. из коллекции Владимира Богданова».

Зима 1916-1917 гг. Вид с немецких позиций на Троицкую церковь (бывший костел) и Княжескую башню Кревского замка. Фото из личного альбома Фрица Хоффмана, лейтенанта Прусского ландверного пехотного полка № 3

Замок в деревне Крево Сморгонского района – одно из древнейших оборонительных сооружений, сохранившихся в Беларуси.

Построен он был в начале ХІV века и за семь веков существования не раз становился ареной борьбы за власть, его штурмовали и брали в осаду мятежные князья, московские воеводы, перекопские татары…

Кревский замок был расстрелян

Большинству людей Кревский замок известен прежде всего его ролью в событиях государственного масштаба. В 1382 году в подземельях главной башни был задушен великий князь Кейстут по приказу своего племянника Ягайло, а будущий великий князь Витовт едва был спасен.

В 1385 году здесь же была подписана знаменитая Кревская уния, объединившая Великое княжество Литовское и Польшу. Здесь берет начало европейская королевская династия Ягеллонов.

Однако уникальность средневекового фортификационного объекта еще и в том, что в реальных боевых действиях Кревский замок участвовал сравнительно недавно, в годы Первой мировой войны. Данный период его биографии изучен пока недостаточно. А между тем, никогда у его стен не было столь долгого и упорного противостояния, как между армиями Российской и Германской империй.

Июль 1917. Вид на разрушенную Троицкую церковь и разбитые артиллерией немецкие позиции у северо-западной стены Кревского замка. Снимок из фотоальбома «Bilder aus den kampfen um Krewo-Smorgon» (Картины битвы у Крево-Сморгони). Издан в Дрездене, 1918.

Внизу: апрель 2007. Вид на костел Преображения Господнего (построен в 1997 г. рядом с местом бывшего храма) и территорию у северо-западной стены Кревского замка. Фото Владимира Богданова

Два с половиной года – с сентября 1915 до февраля 1918 – замок находился на линии фронта, в буквальном смысле на передовой, будучи встроен в немецкую систему обороны.

Летом 1917 года на участке между Крево и Сморгонью состоялось последнее крупное наступление Русской Императорской армии в Первой мировой войне. Никогда ранее к месту прорыва не собирали столь мощной артиллерии – около 800 орудий различного калибра. Под ее ураганный огонь попал и старый замок. Артподготовка наступления продолжалась три дня, достигнув пика 21 июля 1917 года, когда древним стенам были нанесены наибольшие разрушения. Именно тогда Кревский замок был превращен в руины, которые почти в том же виде сохранились до наших дней.

Война в Кревском замке

На выставке, организованной к 100-летнему юбилею драматических событий, будет представлен ряд уникальных фотографий из коллекции Владимира Богданова.

Большинство их хранились в личных альбомах участников Первой мировой войны и никогда не публиковались. Представленные фото позволяют проследить историю разрушения замка, увидеть неизвестные ракурсы, сравнить их с нынешним состоянием древних стен.

Выставка, несомненно, будет интересна историкам, архитекторам, краеведам, а также широкому кругу посетителей музея.

Национальный исторический музей Республики Беларусь

Минск, ул. К.Маркса, 12

Ежедневно с 11.00 до 19.00

Тел.: 226-05-32, 327-43-22

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