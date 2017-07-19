Как выбить из-под ног коррупционеров благодатную почву

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Общество
19.07.2017
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Грамотная организация госзакупок поможет бюджету экономить больше 300 миллионов долларов в год.

Эксперты составили Рейтинг прозрачности государственных закупок шести стран Восточного Партнерства: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

− Целью исследования было оценить системы госзакупок в разных странах и сравнить их успехи и неудачи, чтобы в каждой из стран что-то улучшить, − рассказывает руководитель проекта «Открытые закупки» в рамках проекта BIPART Владимир Ковалкин.

Авторы рейтинга оценили около 60 показателей, сравнили законодательство о государственных закупках, его применение и работу системы на прозрачность и подотчетность.

Беларусь заняла в рейтинге 4 место.

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