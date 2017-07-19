Насколько цены рванут вверх?

Сможет ли Нацбанк совладать с инфляцией.

Несмотря на радужные планы по инфляции, которую, по мнению министра экономики Владимира Зиновского, можно удержать в пределах 5%, наметились негативные тенденции, которые могут серьезно помешать их осуществлению. Данные Нацбанка за 1 полугодие свидетельствуют о росте денежной массы, которая, по мнению многих экономистов, может грозить существенным ростом цен, остановить которые у Нацбанка не хватит механизмов.

Удержит ли регулятор ситуацию и какой будет инфляция к концу года?

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук обращает внимание на настораживающие цифры второго квартала, согласно которым показатели активной денежной массы серьезно увеличились.

— Лишних денег в обращении стало больше, — поясняет экономист. — Выходит, что Нацбанк пытается снизить эмиссию, но появляются другие факторы, которые влияют на ситуацию. И вот с этим Нацбанк пока не справляется.

Экономист уверен, что рост инфляции не то что не снизится, как это прогнозирует министр экономики, а будет даже больше запланированного.

— Если еще увеличится и номенклатурный жим, тогда инфляция достигнет больше 10%, — уверен Романчук. — В любом случае при таком росте денежных агрегатов у нас снизить инфляцию до 5% точно не получится. А что уже нарисуют в тех показателях, которые нам озвучат, мы не знаем.

Эксперт не доверяет официальным цифрам относительно инфляции, поскольку объективно перепроверить каждый этап составления этого индикатора невозможно. К тому же есть масса заинтересованных субъектов, для которых очень важно добиваться занижения цен.

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