Американка бросила бодибилдинг и набрала 11 килограммов, чтобы «стать счастливее»

В течение многих лет Джолин Джонс была одержима своим телом.

Культ стройности был для нее всем, она изнуряла себя диетами и тренировками в спортзале. Все ради высокой цели — добиться успехов в бодибилдинге. Однако в какой-то момент 25-летняя девушка поняла, что такой образ жизни ей не нравится и никогда не нравился.

— Я стала активно заниматься спортом в 21 год, тогда я была окружена людьми, которые не понимали до конца, что такое здоровое, красивое и счастливое женское тело. Я ушла с головой в спортзал и не осознавала, что это нездоровая одержимость, — рассказала в интервью People Джолин.

В 2015 году тренировки стали еще более интенсивными, ведь Джолин готовилась к соревнованиям бодибилдеров. Она изнуряла себя в спортзале, наращивая мышечную массу, и употребляла спортивное питание.

Джонс удалось сбросить почти 10 килограммов, однако такой результат тренера девушки не удовлетворил, и он заставил ее похудеть еще на несколько килограммов. В этот момент Джолин и поняла, что бодибилдинг больше не приносит ей удовольствия.

— Тогда я поняла, что мне не нужен рельефный пресс, чтобы быть счастливой, — говорит Джолин.

Джонс бросила изматывающие тренировки в спортзале и перестала сидеть на строгих диетах. Да, она поправилась, но это ее не печалит: Джолин учится принимать свое тело таким, какое оно есть, и рада, что может жить полной жизнью:

— В будущем я хочу вспоминать, как наслаждалась своей жизнью, а не изводила себя в спортзале.

Рассказ Джолин о своем пути к принятию себя нашел последователей. Пользователи социальных сетей активно пишут девушке слова благодарности и поддержки.