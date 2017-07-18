«Дорого и непатриотично». Равков ответил Канопацкой по поводу переноса парада за город

Министр обороны Андрей Равков прислал ответ депутату Анне Канопацкой по поводу возможности переноса парада с участием военной техники за пределы столицы.

В письме на двух страницах, которые Канопацкая опубликовала в своем Фейсбуке, Равков пишет, что военные парады проводятся во многих городах и отмечает, что для белорусов они «играют важную роль в воспитании чувства гордости за принадлежность к боевой славе страны». В ведомстве считают проведение парадов непосредственно в столице «политически обоснованным, отвечающим общему настроению народа и экономически целесообразным».

— Перенесение военного парада за пределы города Минска вызовет крайне негативную реакцию со стороны ветеранов Великой отечественной войны, вооруженных сил и граждан страны, подавляющее большинство которых настроены патриотически и поддерживают традицию проведения военных парадов в столице Беларуси, — отмечает министр обороны.

Между тем Анна Канопацкая осталась недовольна ответом Равкова.

— По существу в ответе министра обороны только первый абзац, — написала она на своей странице в Фейсбуке. — На двух страницах уважаемый министр объясняет мне важность парадов, их значимость, традиции проведения в других странах и пр. Но я же об этом не спрашивала, а вносила совершенно конкретное и обоснованное предложение! Я не против парадов в городах, но против использования военной техники на улицах городов. Тем более, когда на репетиции случаются серьезные инциденты, и танк сносит деревья и столбы. А если завтра, на параде, этот танк въедет в трибуну со зрителями или президентом?

Что касается экономической составляющей, то Анна Канопацкая замечает, что никто, кроме Минобороны, не знает, сколько бюджетных средств идет на подготовку военного парада. А без конкретных цифр аргументы об увеличении расходов ничего не стоят.