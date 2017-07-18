Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Дорого и непатриотично». Равков ответил Канопацкой по поводу переноса парада за город
Что за самолетики-невидимки летают над аннексированным Крымом?
Борисовский БАТЭ на выезде одержал волевую победу над «Алашкертом» в отборе Лиги чемпионов
Кремль уточнил свою позицию в связи с планами создания так называемой Малороссии
Три вопроса, которые задаст Навальный на дебатах Игорю Стрелкову
Короткевич и Дмитриев поговорили о предстоящих выборах с европейскими политиками
Власти будут использовать оппозицию для обратной связи с населением
Россия точно выделит Беларуси новый кредит
Девушка на красной «мазде» протаранила «Хлебную лавку» в Березе. Фотофакт
В Швейцарии на тающем леднике нашли тела супругов, пропавших во время Второй мировой
За гибель двух рабочих в пожаре на «Гродно Азот» ответит мастер
Минчанин поругался с женой, забрал из дома 17 тысяч долларов и потерял деньги
На торгах евро подрос, а доллар остался на месте
Стало известно, сколько зарабатывают работники БелАЗа
Віктар Марціновіч: Як хейціць «калі ласкай»
Як выглядае знутры самы дарагі катэдж Мінска коштам $ 3 мільёны
Мемориал в память о погибших рейса МН17. Фотофакт
Власти готовятся повысить акцизы на бензин, алкоголь и сигареты в 2018 году
Власти Саудии проверяют видео с девушкой в юбке
Загадка. Ці быў Скарына ў Вэнэцыі
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Пока мы ехали в больницу, сын спрашивал: «Мама, я умру?»
Почему у нас коррумпированная власть, нет выборов, и наши налоги тратят на парады и дворцы президента
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
«Россия для них — это страна третьего мира, населенная быдлом и упырями»
Экономист – о «революционном» декрете Лукашенко: «IT – это уже вчерашний день»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Момент, когда «письма счастья» могут вернуться
Экономика Беларуси: «Мы находимся на дне – и плывем параллельно горизонту»
Каму вядучая «Панарамы» прадала катэдж у Драздах
22 тысячи человек согласились бесплатно мыть туалеты
Дмитриев: «Боженька решил нас всех наказать»
Кобзон: «А вы не хотите узнать, простыня была наутро с красными пятнами или нет?»
Дочь российского пропагандиста уехала в США и оттуда критикует российские вузы
Страна показухи
Солонин: «В сравнении со сталинским СССР довоенная гитлеровская Германия — это детский сад с матерью Терезой»
Макей под «Пагоняй» рассказал о вышиванке, независимости и «мягкой силе» белорусов
Кто в Беларуси крышует торговцев из Азии?
«Раньше работала бухгалтером в столовой, в Управделами президента, так что с системой конфиската знакома близко»
Почему Беларусью управляют сразу два человека
Сколько в реальности получают на заводах, где заявили о средней зарплате в 500 $
Облажались. Американцы схватились за голову, прочитав белорусский закон
Белоруска, побывавшая в секс-рабстве в ОАЭ: «Каждый день меня продавали и покупали»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
У Лукашенко появилось новое авто
«Украина. Она такая»
В центре Минска парень выловил из Свислочи пятикилограммовую щуку
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Стала вядома, што за брунэтка сядзела з Лукашэнкам на Купаллі — шмат фота
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
18.07.2017
Что за самолетики-невидимки летают над аннексированным Крымом?

Почему на электронных картах пропадает информация, что за борт заходит на посадку в Симферополе. Эти и другие темы смотрите в свежем выпуске программы «Настоящее время».

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети «Вконтакте».

Смотрите также:

Российская судья, позвавшая на дочкину свадьбу Баскова и Меладзе, объясняет, за чей счет банкет

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Вернувшийся с заработков: «Поляки вкалывают так, что белорусам и не снилось»
Китай нам не Хоттабыч
Как фэны «депешей» пережили отмену концерта: шок, слезы, песни
«А не желают на ОНТ озвучить, сколько белорусскому налогоплательщику стоил полет этого «талантливого политика»
Смерть, 46 лет тревожащая Норвегию
Экономист – о «революционном» декрете Лукашенко: «IT – это уже вчерашний день»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY