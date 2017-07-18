Что за самолетики-невидимки летают над аннексированным Крымом?

Почему на электронных картах пропадает информация, что за борт заходит на посадку в Симферополе. Эти и другие темы смотрите в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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