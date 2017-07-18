Районные чиновники сделали бум на служебные автомобили

Как заметило Еврорадио, в последние месяцы среди райисполкомов происходит бум на закупку автомобилей. Более 20 тендеров, в большинстве это Geely (Каменецкий, Ивановский, Крупский, Брагинский, Сенненский, Дубровенский, Свислочский райисполкомы) которые сейчас считаются машинами «белорусского» производства.

Зачем районному начальству новые машины? И что случилось с их старыми автомобилями? Неужели на работу сейчас пешком?

Ивановский райисполком приобретает Geely Emgrand X7, потому что их старый автомобиль уже разваливается на части, а впереди уборочная: "Сейчас надо ездить по полям, возить агрономов, специалистов, зоотехников, да и начальство, — рассказывает Еврорадио ответственная за закупки Жанна Гринь. — До этого у нас был "ховер" (внедорожник китайского производства Hover H3), который нам передали в хозяйство. Но он сломался и по цене получалось, что отремонтировать его не дешевле, чем купить новый автомобиль".

Главный бухгалтер Ивановского райисполкома Татьяна Васильевна о закупке новых автомобилей: "Это все конфиденциальная информация, на все есть документы. Деньгами бюджетными мы не разбрасываемся, у нас их нет". Тем временем информация с сайта госзакупок говорит о том, что Ивановский райисполком только в 2017 году приобрел две машины Geely совокупно за 70 тысяч рублей, а до сих пор проводил тендеры на закупку автомобилей в 2013 и 2014 годах. Бюджетными деньгами здесь не разбрасываются.

Ельский райисполком для управления сельского хозяйства и продовольствия решил приобрести легковой автомобиль за 34 тысяч рублей. Чем вызвана такая потребность, рассказывает руководитель делами Валентина Авраменко: "Предыдущий автомобиль уже не ездит. Срок его эксплуатации вышел давным-давно. Все, что мы закупаем, — это потребность райисполкома и районного совета депутатов. У нас на то есть деньги. И мы все делаем строго по указу". Ельский райисполком проводил тендеры на закупку автомобилей в 2013 и 2014 году. А также знаменит тем, что в 2012 году попытался со скандалом приобрести "Туарег" для нужд райисполкома 73 тысяч долларов.

Самый дешевый автомобиль покупает Ошмянский райисполком, там даже с маркой не определились, знают только цену — 19 тысяч рублей.

"Износ нашего старого автомобиля — вот основная причина закупки нового, — докладывает представитель райисполкома Марина Михневич. — У нас был Мерседес-бенц, но он превысил отведенный лимит в восемь лет и уже был неподлежащим ремонту, пошел на списание".

Чечерский райисполком приобретает сразу два автомобиля (в сумме 56 тысяч рублей): "Дело в том, что наши автомобили исчерпали лимит амортизации на сто процентов, — объясняет главный специалист сектора бухгалтерского учета и отчетности Елена Гинзбург. — Автомобили, которые мы заменили, были 2001 года выпуска. Это был мерседес, он очень дорогой в обслуживании. Ремонт был нецелесообразен, получались большие расходы и проще было уже купить новые. Поэтому с разрешения облисполкома мы приобрели два автомобиля. А старый мерседес... передали бюджетной организации".

В 2014 году Чечерский райисполком действительно выставлял тендер на ремонт своего мерседеса. Ремонт стоил почти 7 тысяч долларов! Похоже, что они все же решили от него избавиться.

В результате все тендеры выходят на сумму около 800 тысяч рублей. Почти полмиллиона долларов на новые автомобили! И все это в рамках закона.