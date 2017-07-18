Борисовский БАТЭ на выезде одержал волевую победу над «Алашкертом» в отборе Лиги чемпионов

18 июля борисовский БАТЭ провел ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2017/18.

После того, как белорусский клуб на своем поле сыграл вничью с ереванским «Алашкертом», за исход противостояния стало тревожно. Положение БАТЭ усугубилось после того, как армянская команда открыла счет.

Но уже через пять минут Михаил Гордейчук восстановил равновесие.

А вскоре он же вывел борисовчан вперед.

Ближе к концу матча гости забили третий и сняли все вопросы.

Алашкерт (Ереван, Армения) – БАТЭ (Борисов, Беларусь) – 1:3 (Ненадович, 18 – Гордейчук, 23, 35, М.Володько, 78). Первый матч – 1:1

Не обошлось правда и без негатива. Еще в первом тайме поле покинули из-за травм Алексей Риос и Неманья Милунович.

Соперником БАТЭ по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов будет пражская «Славия». Первый матч состоится в столице Чехии 25 июля, ответный – в Борисове 2 августа.