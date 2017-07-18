Кремль уточнил свою позицию в связи с планами создания так называемой Малороссии

Пресс-секретарь российского президента назвал идею создания Малороссии «личной инициативой Александра Захарченко».

По словам Дмитрия Пескова, в Москве обо всем этом узнали утром из средств массовой информации.

Позже пресс-секретарь Путина заявил, что эта тема «подлежит осмыслению и анализу».

— Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу. Российская сторона сохраняет приверженность минским договоренностям, все остальное пока не комментируем, — пояснил «Дождю» Песков и добавил: — Мы обязательно скажем [о своей позиции] по мере того, как она будет сформулирована.

Ранее во вторник Захарченко объявил о создании Малороссии. Он рассказал, что ее столица будет находиться в Донецке. В самопровозглашенной республике предложили выбрать представителей от всех регионов Украины в Конституционное собрание, на котором будет учреждена Малороссия и принята конституция новой страны.

Президент Украины Петр Порошенко в ответ на заявление о создании Малороссии вновь пообещал, что суверенитет над Донбассом и Крымом будет восстановлен.