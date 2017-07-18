Единственная цифра, которую нужно знать Лукашенко про свою работу

Почему так и не случилось счастья для белорусов.

Когда тебе с утра до вечера приносят отчеты о том, как выросла экономика, как стремительно повышаются средние зарплаты и множатся золотовалютные резервы, неудивительно, что в какой-то момент начинает казаться, что ты отличный руководитель, ведущий страну к счастью и процветанию.

Тогда и возникает желание потребовать, чтобы рост был более внушительным, а зарплаты сигали под 1000 рублей. На радость людям и во славу выбранного курса.

Но есть одно но. Та самая предательская цифра, которая отчетливее всего говорит о результатах твоей работы. Так, по данным Белстата, реальные денежные доходы населения в январе—мае 2017 года снизились на 1,2% к уровню первых пяти месяцев 2016 года. Более того, по всем показателям они продолжают падать уже больше двух лет!

Казалось бы, как так-то? Средние зарплаты растут, о чем нам радостно сообщают по всем каналам: в мае они достигли аж 795,2 рубля, тогда как еще два года назад были 653,6 рубля (в пересчете на деноминированные деньги). Вроде бы, еще чуть-чуть и заветная тысяча в кармане, а выходит, что чем ближе белорусы к этой цифре, тем беднее. Парадокс, но факт.

И это вряд ли ошибка статистики. Потому что о жизни в стране белорусы знают лучше отчетов правительства. И можно сколько угодно зачитывать президенту доклады о выходе из кризиса и вещать о том, что «жить стало лучше, жить стало веселей», эта цифра по-прежнему остается единственной, которую нужно знать Лукашенко про свою работу.