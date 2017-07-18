Роскошная свадьба дочери «золотой судьи» Елены Хахалевой: что с этим не так?

Детали скандала и биографий его участников.

Дочь судьи Краснодарского краевого суда (и члена его президиума) Елены Хахалевой Софья вышла замуж за перспективного следователя СК. Вопросы вызвал не сам династический союз, а торжественная церемония, поставленная на самую широкую ногу. Согласно декларации, в прошлом году госпожа Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей. А на свадьбе дочери, примерную стоимость которой оценили в 2 млн долларов, молодых поздравляли: Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева...

В центре, между Николаем Басковым (слева) и Валерием Меладзе (справа) — судья Елена Хахалева. Видео со свадьбы ее дочери Софии Хахалевой опубликовал advokatzhorin / Instagram

Еще один гость свадьбы — Иосиф Кобзон — назвал интерес журналистов к благосостоянию судьи «хамством», но этим лишь больше его подогрел. А позднее выяснилось, что он друг семьи Хахалевых.

Краевой совет судей сначала отказался воспринимать ситуацию как повод для проверки, намекая, что официального обращения не поступало. Но к вечеру понедельника все же объявил: проверка миллионных трат на свадьбу дочери судьи будет проведена.

«Новая газета» рассказывает детали биографии главных действующих лиц скандальной истории.

«Золотая судья»

Елена Хахалева. Скриншот Youtube

В Краснодарском краевом суде Елена Хахалева занимает пост председателя судебной коллегии по административным делам. По данным системы «Росправосудие», две самые распространенные категории дел, которые встречаются в ее судебной практике — споры о праве собственности на землю и жалобы на неправомерные действия органов госвласти.

Елену Хахалеву называют «золотой судьей» — она разрешает споры по главному ресурсу края — сельхозугодьям.

О том, что для Краснодарском края значит фигура Елены Хахалевой «Новой газете» рассказал адвокат Михаил Беньяш.

— Елена Владимировна отвечает за один из крупнейших финансовых потоков в Краснодарском крае сравнимый разве что с нефтяными спорами. Сфера деятельности, за которую отвечает Хахалева: земельные споры по участкам и объектам недвижимости, сносы самовольных построек, споры хозяйствующих субъектов, рейдерские атаки на фермеров, признание правоустанавливающих документов недействительными. В подобных процессах в одном узле переплетаются интересы администрации и крупных девелоперов — разрешать конфликты участники идут в краевой суд.

из материала «поднявшаяся целина», посвященного «тракторному маршу» краснодарских фермеров, возмущенных отъемом земель при участии судов. (05 июля 2017)

«...Любой фермер расскажет вам, как устроена судебная система в Краснодарском крае — ​это клан.

Вот, например, что писала экс-сенатору Нарусовой фермер Дрюкова: "Судебная деятельность во многом определена жесткой клановой системой, сложившейся в крае. <…> Общественный контроль в виде общественной части Квалификационной коллегии судей демонстративно устранен Законодатель­ным собранием Краснодарского края. Назначение общественников превращено в назначение псевдообщественников, фактически это постоянно преподаватели трех вузов, включая и Университет правосудия в Краснодаре, который <…> создан для переподготовки судебных кадров и прямо связан с судебной системой <…>. Такие назначения производит председатель Законодательного собрания края Бекетов, чья дочь — судья Краснодарского краевого суда, у Курдюка (заместитель) дочь — ​судья Динского райсуда, присматривает за этим Устинов — ​полномочный представитель президента в округе, его племянник Устинов — ​судья Ленинского райсуда г.Краснодара".

И так везде — ​дочь, зять, племянник, жена — ​очень тесно переплелась судебная и исполнительная власть Краснодарского края...»

Источник

Кроме того, как рассказали два источника «Новой газеты» в Краснодарском крае, Елену Хахалеву называют одной из возможных претендентов на пост председателя Краснодарского краевого суда.

Весь задекларированный доход судьи за 2016 год составил 2,6 млн рублей, в документе судья указала жилой дом площадью 66 квадратных метра и два земельных участка общей площадью 11 кв. метров. До 2015 года в декларации, каждый год предоставляемой Хахалевой, была указана ее дочь Софья, за которой числился земельный участок и жилой дом.

Жених — следователь-«важняк» из дела Зиринова

Адвокат Анна Ставицкая обратила внимание на то, что жених Софьи Хахалевой имеет сильное внешнее сходство со следователем Вадимом Бадаловым (и в комментарии к свадебным фото жениха также называют именем Вадим — Ред.). Сейчас в пресс-релизах на сайте СК Бадалов упоминается как заместитель руководителя следственного отдела по городу Геленджику СКР по Краснодарскому краю.

Декабрь 2016 года. Пресс-служба СК освещает визит Вадима Бадалова в ЮФУ. Фото: СК по Краснодарскому краю

По словам Ставицкой, в 2013 году Бадалов возглавлял следственную группу по делу крупного и влиятельного анапского бизнесмена, бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова, которого обвиняли в создании банды, убийстве предпринимателей и покушении на атамана местного казачьего общества.

«Бадалов тогда был следователем первого отдела следственного управления СК РФ по краю и имел звание лейтенант юстиции. Громкое «дело Зиринова» он фактически начинал. Главные доказательства, на которых строилось все обвинение — это показания двоих фигурантов, которые пошли на сделку со следствием. Их, как сказано в протоколе, опрашивал Бадалов. Эти товарищи якобы в кабинете следователя в присутствии адвоката рассказывали, как работает банда, и давали все расклады. На самом деле тогда они находились в следственном изоляторе и не покидали его. Но зато, судя по журналу СИЗО, в те же дни к ним приходили сотрудники УФСБ. Эти признательные показания другие следователи потом просто переписывали из одного протокола в другой», — рассказала адвокат «Новой газете».

По ее словам, в отношении одного из обвиняемых применялись пытки током, что было доказано экспертизой.

«Следователь Бадалов, подписывавший документы, в том числе и протоколы допроса, не мог не знать, что у него там происходит», — уверена Ставицкая.

Откуда деньги? «Грузинская версия»

Елена Хахалева в комментерии «Российской газете» ответила на обвинения, заявив, что свадьбу оплатил ее бывший муж и отец Софьи Хахалевой, «достаточно крупный предприниматель» Роберт Хахалев (Зилкимиани). При этом данных о его доходах нет в декларации Хахалевой. Они развелись еще в 2004 году.

«Названная сумма в два миллиона долларов — полный бред, что называется цифра, взятая с потолка. "Бентли" никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей», — заявила она.

По словам Елены Хахалевой, ее бывший супруг по национальности грузин, а приглашенные на свадьбу звезды эстрады — его друзья.

«Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет», — объясняет Хахалева.

Судья заявила, что считает все вопросы по поводу свадьбы ее дочери «неуместными».

Отец невесты Роберт Хахалев в разговоре с «Комсомольской правдой» свадьбы оценил стоимость торжества в 5 млн рублей и заявил, что автомобиль молодоженам не дарили.

«Ушло максимум 5 миллионов рублей. Что до звезд, так я с Валерой Меладзе дружу с детства. Так же как и со всеми остальными. В знак уважения и в роли гостей они и присутствовали на свадьбе моей дочери», — сказал Хахалев «Комсомольской правде». Бизнесмен добавил, что все его заработки — официальные и о своих доходах он отчитывается в налоговой.

Бывший муж отвечающей за земельные споры судьи Хахалевой — сам крупный бизнесмен Кубани. Фермеры обвиняли его в рейдерстве

Роберт Хахалев — крупный землевладелец Краснодарского края, возглавляет совет директоров ООО «Новоивановское», объединивего хозяйство на площади 7000 га сельхозземель. Судья Елена Хахалева занимается решением судебных земельных споров в регионе. Сын Хахалевых Кирилл — член Заксобрания Краснодарского края, где заседает в комитете по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.

Известно о нескольких случаях, когда Хахалевых обвиняли в участии в рейдерских схемах, конечной целью которых был отъем фермерских земель. Так, еще в 2009 году издание «Крестьянин» рассказывало о рейдерской схеме, в результате которой и при судебной поддержке (судья Долженко) председатель ООО «Новоивановское» Роберт Хахалев расширил свои владения за счет земель фермеров.

В феврале 2015 года «Новая газета Кубани» рассказывала о мероприятии фермеров Краснодарского края, пожаловавшихся журналистам на произвол с отъемом земли. В числе прочих выступил фермер Александр Матвиенко:

— У нас заправляет Роберт Хахалев. Все решения суда в его пользу. И то же самое — все оформляется на мертвых душ. Поселки Первомайский, Новоивановский; идет отжим земли...

В 2016 году Александр Матвиенко и другие фермеры приехали в Москву, где записали видеообращение к президенту Путину и пожаловались на крупные агрхолдинги, которые при помощи судов отбирают землю у фермеров.

...А вот другая сторона конфликта. «Репортаж» под названием «Хозяин на селе» — о социально ответственном бизнесмене Роберте Хахалеве, платящем (в отличие от фермеров-сутяжников) налоги в бюджет, восстанавливающим детсад и храм.

Версия судьи Хахалевой: скандал в СМИ — заказ «известных» лиц

Елена Хахалева расценила «вакханалию» вокруг свадьбы дочери как давление на судью.

«Это месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение. Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала. Ведь в свое время эти люди приходили ко мне, пытались договориться, когда это не удалось, начали запугивать», — заявила она «Российской газете». Называть имена она не стала.

Почему реакция судейского сообщества принципиально важна для этого случая

В России существует Кодекс судейской этики, в общих чертах предписывающий судьям не совершать ничего, что повредило бы престижу правосудия. Ситуация со свадьбой дочери судьи Хахалевой не вполне в него вписывается.

- Глава о статусе судей обязывает судьей «следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью», а также «избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи.

- Глава «Вознаграждение, получаемое в связи с осуществлением внесудебной деятельности» разрешает судье возмещать свои расходы, не связанные с судебной деятельностью, не превышая «разумные пределы». А также обязывает сопоставлять размер компенсаций и вознаграждений в пользу себя с аналогичной деятельностью других лиц.

- В главе взаимодействие со СМИ Кодекс предписывает судье, реагируя на публичную критику, «проявлять сдержанность и осмотрительность». И отвечать на критику в СМИ встречной публикацией в СМИ или через информационные ресурсы Судебного департамента при Верховном суде России.