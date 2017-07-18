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Политика
18.07.2017
Салiдарнасць
Короткевич и Дмитриев поговорили о предстоящих выборах с европейскими политиками

О своей встрече с представителями МИДов Франции и Германии лидер «Говори правду» написал у себя в Фейсбуке.

Разговор состоялся накануне официальных встреч, которые запланированы у европейских политиков в Минске. Среди присутствующих была госпожа Флоренс Манжен, Директор Континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции, а Германию представлял Господин Андреас Пешке, специальный представитель Министерства иностранных дел Германии, ответственный за Восточную Европу и Центральную Азию.

 «В Минск приехала достаточно уникальная группа представителей МИДов Франции и Германии. Мы с Татьяной Короткевич проговорили более часа с ними до официальных встреч, — пишет Андрей Дмитриев. — Больше всего говорили о развитии регионов, не только экономическом, но и политическом. Эти две составляющие очень взаимосвязаны. Нужно втягивать региональные элиты в диалог друг с другом и с обществом. Создавать условия для развития регионов и помогать элитам получать новые знания и опыт. Большим шагом вперед могут быть местные выборы в феврале следующего года. Если в каждом местном совете окажутся представители оппозиции — это станет началом новой политической эры в Беларуси».

Между тем политолог Александр Класковский отмечает, что встречи с оппозицией для европейских политиков носят болше формальный характер.

— Сустрэчы з апазыцыяй — усё больш фармальныя, наша апазыцыя страціла манаполію на кантакты з Эўропай, — отметил политолог в интервью Радыё Свабодзе.

Класковский отмечает, что в последнее время обострилась конкуренция белорусской власти и оппозиции за то, кого в первую очередь будет слушать Запада. И в этой борьбе побеждает власть.

— Мы бачым, што ўжо адзін за адным сюды прылятаюць даволі высокія функцыянэры з розных эўрапейскіх краін, у тым ліку самых уплывовых. Гэта сьведчыць, што працягваецца трэнд на нармалізацыю дачыненьняў паміж афіцыйным Менскам і Эўропай. Гэты трэнд апынуўся пад пагрозай увесну, калі ўлады пачалі жорстка здушваць гэтак званыя дармаедзкія пратэсты. Але ў Эўропе раздаліся галасы, што гэтак можа ўсё з Беларусьсю сапсавацца, і тады, трэба адзначыць, беларускія ўлады сталі паводзіць сябе даволі гнутка. Варта нагадаць: колькі напачатку было чорнага піяру вакол гэтай «справы патрыётаў», але потым цішком усіх павыпускалі — акурат перад летняй сэсіяй Парлямэнцкай асамблеі АБСЭ ў Менску. То бок сыгнал беларускія начальнікі атрымалі, зразумелі, што трэба зьменшыць рэпрэсіўны імпэт, і сапраўды адкруцілі назад. А паколькі Эўропа, наагул кажучы, не зацікаўленая псаваць адносіны з афіцыйным Менскам, то там задаволіліся тым, што не адбылося паўтору разгрому апазыцыі, як у 2010 годзе. Таму агулам можна сказаць, што афіцыйны Менск уратаваў трэнд на нармалізацыю. І зараз улады зацікаўленыя ня толькі ў заходніх крэдытах, інвэстыцыях і гэтак далей, але і ў прасоўваньні сваіх міратворчых ініцыятываў. Нездарма мы бачым, як Лукашэнка паўтарае словы пра новы «Хэльсынскі працэс».

Напомним, сегодня в Минске находятся сразу 4 делегации из Евросоюза. 18 июля начался трехдневный визит в Беларусь министра иностранных дел Латвии Эдгарса Рынкевичса, встречи с властями и оппозицией проводит делегация Европарламента, а также делегации министерств иностранных дел Франции и Германии.

 
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