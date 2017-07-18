Власти будут использовать оппозицию для обратной связи с населением

В госаппарате нарастают кризис управления и разбалансировка системы перераспределения ресурсов на фоне попыток сократить бюджетные расходы за счет урезания социальных гарантий.

«Власти вынуждены тестировать решения по пересмотру социальных гарантий уже в ходе их реализации без предварительных замеров их последствий и обратной реакции со стороны населения, что зачастую приводит к их коррекции из-за нарастания напряженности в обществе, — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

Например, Министерству архитектуры и строительства пришлось признать, что отмена указа № 585 о помощи многодетным и молодым семьям при строительстве и покупке жилья была преждевременной.

«По всей видимости, государство не будет противодействовать некоторому усилению роли независимых структур гражданского общества и оппозиции для поддержания обратной связи с населением и коррекции наиболее скандальных инициатив госаппарата», — полагают эксперты.

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