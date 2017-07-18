Россия точно выделит Беларуси новый кредит

Как сообщает ТАСС, осталось уладить лишь технические формальности.

Как отметил в комментарии агентству замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, Россия предоставит Беларуси обещанный еще в апреле межгосударственный кредит.

– Это техническая работа. Политические решения все приняли. Мы оформляем документы и все – $ 700 млн, как и договорились, как было объявлено, – сказал замминистра.

Чиновник также добавил, что документы, касающиеся предоставления кредита, будут подписаны после того, как выйдет распоряжение правительства.

Напомним, что на встрече в апреле Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли соглашения о рефинансировании белорусских долговых обязательств.