В Швейцарии на тающем леднике нашли тела супругов, пропавших во время Второй мировой

Они пропали без вести в Альпах 75 лет назад.

Родители семерых детей, Марселин и Франсин Дюмулин 15 августа 1942 года отправились доить своих коров на лугу выше села Шандолин, расположенного в кантоне Вале на юго-западе страны, и больше не возвращались.

По данным местной полиции, тела пропавших супругов с документами обнаружил на прошлой неделе рабочий, сообщает Reuters. Для подтверждения личности погибших будут проведены анализы ДНК.

Супругов Дюмулин нашли на высоте 2 615 метров на леднике Тсанфлёрон рядом с подъемником для горнолыжников на курорте Ле-Дьяблере.

- Найденные тела лежали рядом друг с другом. Это были мужчина и женщина в одежде времен Второй мировой войны, - рассказал газете Le Matin Бернард Тшеннен, глава компании Glacier 3000, управляющей горнолыжными подъемниками в районе ледника.

По его словам, тела супругов, а также их вещи, прекрасно сохранились, находясь внутри ледника.

- Мы думаем, что они, возможно, попали в трещину, где оставались на протяжении десятилетий. Когда ледник отступил, тела остались, - пояснил Тшеннен изданию Tribune de Geneve.

Как сообщила Le Matin младшая дочь пропавшей супружеской пары, семья Дюмулин не прекращала поиски родственников.

- Мы провели все свои жизни в поисках, без остановки. Мы думали, что однажды сможем устроить им похороны, которые они заслужили, - переводит Reuters комментарий родственницы погибших.

По словам 79-летней Марселин Удри-Дюмулин, после 75 лет ожидания новость о том, что ее родителей все-таки нашли, дала ей «глубокое чувство покоя».

40-летний Марселин Дюмулин был сапожником, а его 37-летняя супруга Франсин - учительницей. У них осталось пятеро сыновей и две дочери. По словам Марселин Удри-Дюмулин, в день трагедии ее мать впервые отправилась с отцом на ледник, поскольку обычно она была беременной и не могла переносить тяжелый подъем в горы.

После исчезновения родителей детей отдали в разные семьи. Младшей дочери повезло остаться у своей тети. Несмотря на то, что все дети жили в одном регионе, они выросли чужими, отметила Марселин Удри-Дюмулин.

Пожилая женщина не собирается, по ее словам, идти на похороны своих родителей в черном.

- Я думаю, что белый будет более подходящим. Он олицетворяет надежду, которую я никогда не теряла, - объяснила дочь пропавшей во времена Второй мировой семейной пары.