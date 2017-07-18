За гибель двух рабочих в пожаре на «Гродно Азот» ответит мастер

Следственный комитет по Гродненской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту ЧП в одном из цехов завода.

Напомним, в результате пожара 6 июня 2016 года погибли двое рабочих, которые, как ранее озвучили очевидцы, к производству не имели отношения: укладывали плитку, тем временем как рядом велись работы с огнем.

Теперь следствием установлено, что в ходе проведения огневых работ, сопровождавшихся резкой металла с использованием газового резака, образовавшиеся искры и частицы раскаленного металла долетели до хранившегося в упакованном виде на поддонах гидроксиламина сернокислого кристаллического, сообщает пресс-служба СК.

Это привело к возникновению пожара, в ходе которого двое находившихся в указанном цеху рабочих, 1981 и 1988 годов рождения, погибли на месте происшествия от острого отравления едким газообразным веществом – диоксидом серы, а еще трем рабочим, 1960, 1962 и 1969 годов рождения, были причинены легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Также в ходе пожара уничтожено почти 62 тонны упакованного гидроксиламина сернокислого кристаллического на сумму свыше 74 тысяч рублей, а также повреждено иное имущество предприятия на сумму более 19 тысяч рублей, что в совокупности является особо крупным размером ущерба.

Мастеру по ремонту технологического оборудования ОАО «Гродно Азот», 1985 года рождения, являвшемуся непосредственным руководителем ремонтных работ и ответственным за выполнение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ.

Уголовное дело передано в суд.