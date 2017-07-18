Минчанин поругался с женой, забрал из дома 17 тысяч долларов и потерял деньги

В редакцию TUT.BY обратился минчанин Денис (имя изменено — прим. ред.).

В ночь с 10 на 11 июля он поругался с женой и забрал из дома семейные сбережения — 15 800 долларов и 1000 евро. Через обменник на вокзале отправился в гостиницу «Спутник», а утром свертка с деньгами уже не обнаружил. «Остается верить в человечность и отзывчивость людей», — говорит Денис и обещает вознаграждение тому, кто вернет пропажу.

— Поругались с женой, я психанул, забрал деньги и уехал, — признается Денис.

Почти 17 000 долларов — это сумма, которые семья копила на протяжении шести лет: в том числе, подаренное на свадьбу и к рождению ребенка. Купюры были завернуты в белую бумагу.

— Вышел из дома с сумкой, а на крыльце курит сосед: «Проведу тебя». Так как у меня не было белорусских денег, чтобы заплатить за гостиницу, поехали в обменник на вокзале. На втором этаже поменяли 200−300 долларов, выпили водки. Было около часа ночи, троллейбусы уже не ходили. Поэтому я взял такси «от борта»: светлый Logan. В гостинице сосед записал меня на свой паспорт, потому что я документов не взял. Сосед пошел домой, я поднялся в номер. Буквально через пять минут лег спать. Когда проснулся, денег уже не было. Вызвали милицию и написали заявление.

В тот же день Денис вернулся домой, к супруге. О случившемся ей уже рассказала милиция.

— Жена подала на развод. От милиции пока нет никакой информации, а надежда тает с каждым днем. Остается верить в человечность и отзывчивость людей, — подытоживает Дениc.

Если вам что-либо известно о пропавших деньгах, пишите на nn@tutby.com.