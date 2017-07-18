Как прогорело немецкое агропредприятие в Беларуси

Почему иностранные инвестиции не дают урожай на белорусской земле.

Немецкий порядок не помог инвесторам из Германии при ведении бизнеса в сельском хозяйстве Беларуси. В отношении главного символа инвестиционной привлекательности белорусского АПК — немецкой компании «Штотц Агро-Сервис» — возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности и открыт защитный период.

Инициировала процедуру банкротства «Штотц Агро-Сервиса» инспекция по налогам и сборам по Смолевичскому району. На основании ее заявления Экономический суд Минской области в конце июня этого года возбудил производство по делу о банкротстве «Штотц Агро-Сервис» и ввел защитный период. Он продлится до 25 сентября 2017 года. На эту дату назначено судебное заседание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о начале конкурсного производства и подготовке к судебному разбирательству.

Сейчас «Штотц Агро-Сервис» руководит назначенный судом временный управляющий.

Продолжение статьи читайте здесь