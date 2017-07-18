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18.07.2017
Анна Снежкина
«Аниматоры» Кадырова. Теперь и дочь Пескова

Пока общественно-политические российские издания обсуждают приговор убийцам Немцова и публикацию «Новой» о казни геев в Чечне, развлекательные СМИ и Instagram разрывают фото и видеоотчеты с очередной вечеринки в Грозном.

На днях глава Чечни дал торжественный прием по случаю презентации футбольного клуба «Ахмат», который ранее носил название «Терек».

В чеченскую столицу из Москвы в очередной раз прибыл «светский» десант в лице представителей спорта, шоубиза, «первых лиц» Рунета, многих из которых Рамзан Кадыров называет своими друзьями.

В их числе оказался Николай Басков, который якобы на празднике сделал предложение «светской львице» Виктории Лопыревой (от этой новости, на фоне ранее прозвучавших слов Кадырова о том, что «в Чечне геев нет», стало не по себе многим читателям, даже далеким от светских хроник).

А также продюсер Яна Рудковская с супругом Евгением Плющенко, Тимати, продюсер Иосиф Пригожин с супругой Валерией, нынешние «звезды» российского сегмента Instagram, включая Лизу Пескову, дочь пресс-секретаря президента России.

Рамзан Кадыров, Яна Рудковская и легенда футбола Роналдиньо

Гости не только посмотрели матч, но и сплясали на банкете. Причем, все происходящее транслировалось в соцсетях, что, соответственно, попало в сюжеты СМИ, а также форумы Рунета. Большинство комментаторов отнеслись к инфоповоду критически. Предлагаем избранное.

«В Грозном очередное шапито».

«За Плющенко неловко. Крутит тулупы на паркете, как обезьянка на манеже. Так проматывать свою великую ( не побоюсь этого слова ) спортивную славу».

«На праздниках у Кадырова под дулом автомата заставляют народные танцы плясать? Так это неестественно выглядит у большинства».

«Аниматоры Кадырова. Скоморохи».

«Хочется сказать от имени российского налогоплательщика:  «Как мы рады, что вам всем понравилось в Грозном. Все ради вашего счастья!».

«Пир во время чумы».

Отметим, что в предыдущий раз многие из теперешних гостей отплясывали лезгинку в Грозном весной, на торжестве, организованном Кадыровым по случаю показа модного дома Firdaws. Тогда старшая дочь главы Чечни, 18-летняя Айшат, презентовала коллекцию вечерних нарядов.

 
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