Катя IOWA: «Многие считают, что в Беларуси люди терпимее, добрее. Но…»

Известная далеко за пределами родины Катя IOWA ответила в чате на вопросы московского глянца SNCMedia. В том числе и о Беларуси: разнице в менталитете, культуре и характерах.

Ныне питерский коллектив был основан в Могилеве и состоит из белорусов.

Сердце IOWA – Катя Иванчикова (вокал) и Леонид Терещенко (гитара), которые сами пишут весь материал. Они встретились в 2009 году, начинали с рок-музыки и клубных выступлений в Могилеве. Затем съездили на несколько концертов в Санкт-Петербург и переехали туда насовсем.

На сегодня в копилке команды – десятки хитов.