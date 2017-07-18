Стало известно, сколько зарабатывают работники БелАЗа

По словам представителя предприятия, завод перевыполнил указание Александра Лукашенко.

Как рассказал в интервью TUT.BY заместитель гендиректора БелАЗа Константин Рыльцов, в июне средняя заработная плата работника завода составила 1233 рубля.

– Сегодня завод работает в 3 смены, – заметил он. – Вновь набираем персонал. Раньше люди жаловались, что нет работы, сейчас просят дать хоть немного отдохнуть.

По словам представителя предприятия, ситуация с заказами в первом полугодии 2017 года существенно улучшилась – за это время продано вдвое больше карьерных самосвалов, чем за такой же период прошлого года.

– Хочу сказать, что в кризис если Россия снизила закупку техники, то Украина и Казахстан ее практически не покупали. Сегодня все изменилось. Украина и Казахстан стали драйверами нашего роста, – объяснил такую перемену Рыльцов.

По информации представителя завода, БелАЗ планирует еще больше уменьшить долю российского рынка в общем объеме продаж – с 65% до 60%. И сделать ставку на дальнее зарубежье – в частности, страны Северной Америки, где цены на карьерную технику намного выше.