Боевики на Донбассе хотят учредить новое «государство» вместо Украины

И перенести столицу из Киева в Донецк.

С таким заявлением перед российскими журналистами выступил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Он заявил, что государство Украина «в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению».

– Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя, – цитирует его «Интерфакс».

Пророссийские боевики считают, что столицей нового государства должен стать Донецк. Киев же, по их планам, останется «историко-культурным центром без статуса столичного города».

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