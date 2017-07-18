Минск с аппетитом отпраздновал выход нового сезона «Игры престолов». Фотофакт

Известная сеть пиццерий организовала тематический карнавал в честь премьеры первой серии популярного сериала.

В понедельник в одном из заведений сети «Пицца Темпо» минчане могли увидеть героев «Игры престолов».

Фото: Facebook

На вечеринке в честь премьеры нового сезона присутствовали королева Серсея Ланнистер, лорд-командующий и король Севера Джон Сноу, мать драконов Дейнерис Таргариен и ее правая рука Тирион Ланнистер, а также второстепенные персонажи вроде кхала Дрого и предводителя белых ходоков.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

В ходе премьеры стало известно, что сеть пиццерий решила сделать поклонникам сериала оригинальный подарок – на протяжении всего седьмого сезона «Игры престолов» в 15 заведениях «Пицца Темпо» будет создана тематическая атмосфера.

В каждой из пиццерий будет обозначена принадлежность к тому или иному Великому Дому – речь идет о флагах, девизах, оформлении интерьера. Кроме того, у гостей пиццерии будет возможность получить «карточку едока» и поучаствовать в конкурсе.

– Мы уверены, что поклонникам, например, Ланнистеров, будет приятно пообедать в заведении, ассоциирующимся с этим Домом. А после окончания сезона мы объявим, какой Дом победил в акции «Еда престолов», – рассказали организаторы акции.

Напомним, что сериал «Игра престолов» считается одним из самых популярных в мире, имеющим миллионы фанатов, в том числе и в Беларуси.