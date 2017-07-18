Лидеру Depeche Mode поставили в Минске диагноз

Случившееся уже назвали самым дорогим отравлением в истории музыкальной Беларуси.

Дэйв Гаан в минской больнице. Фото Александр Манышев, Instаgram

Лечился артист в 9-й городской клинической больнице Минска. По данным корреспондента TUT.BY, Дэйва Гаана туда направили из-за проблем с пищеварением в понедельник в 15.30.

— Его уже выписали. Удовлетворительное состояние, все нормально, — рассказал TUT.BY главный врач больницы Валерий Кушниренко.

От чего именно пришлось лечить звезду, доктора не говорят. Однако предполагают, что на концерте в Киеве, который запланирован на 19 июля, артист сможет выступать.

Лежал Дэйв Гаан в одноместной палате.

— Абсолютно скромный, нормальный человек, — заключил доктор.

По данным источника портала в медицинских кругах, Дэйва Гаана госпитализировали с сильными болями в животе.

— Ему сделали УЗИ и взяли все необходимые анализы. Занимались артистом очень хорошие врачи — профессоры. УЗИ не выявило патологии. Доктора отметили, что для своих 55 лет Гаан в очень хорошей форме. Ему поставили диагноз мезаденит (воспаление лимфатических узлов брыжейки кишечника, сопровождающееся интоксикационным синдромом и болезненными ощущениями в области живота), — рассказали в медицинских кругах.

Накануне вечером организатор шоу Андрей Алексеев сообщил, что было продано 7 тысяч билетов при полной вместимости в 12 тысяч, сообщают naviny.by.

Впрочем, по его словам, концерт все равно не окупился бы: «Это очень дорогой для нас концерт, который стоит порядка миллиона долларов. И так и так бы понесли потери. Это при том, что билеты стоили в три раза дороже того, что могут потратить на шоу жители Беларуси».

Он отметил, что сегодня у белорусов нет лишних денег на посещение подобных культурных мероприятий — в среднем они готовы тратить не более 35 долларов.

Поэтому, делает он вывод, привозить в Минск мировых звезд нерентабельно, так как «Беларусь — немузыкальная страна».

Как фэны «депешей» пережили отмену концерта: шок, слезы, песни

Тем временем социальные сети продолжают обсуждать отмененный концерт в Минске. Предлагаем избранное.

Сергей Гудилин: «Вот Дэйв Гаан уехал в минскую больничку, а там дежурный врач ему строго так говорит через переводчика: «Где флюорография? Карточка? К какой поликлинике приписан?».

Pavel Yukhnevich: «И опять эти русские нам все портят. Оказывается, солист Депешей заболел в Москве!».

Руслан Стариковский:

«Пошел Мартин проведать Дэйва:

- Куда по мытому и без бахил!

- Часы приёма для кого написаны?

- Верхнюю одежду в гардероб!

- Я вам тут не бюро справок!

- На лифте жмете на 7, это и есть 5 этаж.

- Туалет только для больных!

- Вы артист? И что Стаса Михайлова знаете???».