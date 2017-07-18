Мемориал в память о погибших рейса МН17. Фотофакт

В Нидерландах открыли национальный мемориальный комплекс в память о жертвах катастрофы Boeing малайзийских авиалиний MH17.

Он представлен в виде металлической стены и большого металлического глаза, на котором выгравированы имена всех жертв катастрофы. Они окружены 298 деревьями, в память о каждом погибшем.

Он был открыт накануне, 17 июля, в 3-летнюю годовщину со дня трагедии.

Фото Reuters

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