Вернувшийся с заработков: «Поляки вкалывают так, что белорусам и не снилось»

Житель Барановичей Николай рассказал «Салідарнасці», как съездил весной на заработки в Лодзь и чем его удивили польские коллеги.

Лодзь. Фото с сайта gabinetokulistyczny-lodz.pl

– На работу в Польшу мы поехали с девушкой с несколькими целями. Изначально понимали, что хотя зарплаты, которые нам предлагали, были заметно выше барановичских, но много мы не зарабортаем. Ехали в Лодзь, прежде всего, с разведывательными задачами: как получить карту побыту, как найти хорошую работу в Польше и Европе и т.д.

Трудились в крупном складе-магазине, который занимался оптовыми продажами. Туда доставлялась одежда из различных швейных фабрик, а я с коллегами должен был комплектовать из них оптовые посылки по заявкам магазинов из Варшавы, Гданьска, Кракова, Познани и др.

График был нормальным: с 8.00 до 16.00, пять рабочих дней в неделю.

Поначалу моя зарплата составляла 450 евро, затем добавилась премия. С девушкой, которую в ту же фирму взяли продавцом для общения с русскоязычными покупателями, снимали полдома в Лодзи. Две комнаты обходились нам в 220 евро в месяц. На продукты уходило еще примерно столько же.

На моем рабочем месте коллектив полностью состоял из поляков. Но проблем в общении не возникало, меня приняли с радушием. Что удивило, так это интенсивность их работы. За свою жизнь я успел много где поработать и в России, и в Беларуси, но таких скоростей нигде не встречал. Здесь я оказался самым медленным!

Поляки вкалывают так, что белорусам и не снилось. Казалось, что они даже не ходили, а бегали. В Беларуси на работе иногда можно даже отсидеться, здесь же все было на голову интенсивнее и продуктивнее.

Вместе с тем понимал, что у коллег была совершенно другая мотивация. В Польше вполне доступные кредиты на недвижимость, многие мои молодые коллеги жили в частных домах. Конечно, не в самой Лодзи, а в пригороде.

При системе – «чем больший объем работы успеваешь сделать – тем больше получаешь» – каждый был сверхмотивирован.

Моя девушка иногда не успевала пообедать, но при этом ее коллеги-продавцы в хорошие месяцы могли зарабатывать по 1000 евро.

При этом поляки рассказывали, что хотели бы со временем найти работу на Западе. Тем более их там ценят: всей Европе известен бренд польского сантехника, который работает быстро и качественно.

Тем временем освободившиеся рабочие места в Польше занимают приезжие. В последние годы наблюдается нашествие украинцев. Мы, кстати, снимали дом вместе с парой из Украины.

За счет того, что работают почти без выходных, они получают по 600-700 долларов, чем, естественно, очень довольны. Но им нелегко. Украинцев в основном берут просторабочими, прав у них практически нет, и в любой момент они могут потерять рабочее место.

Мы с девушкой пока вернулись в Беларусь, при этом остаться в Лодзи не было проблемой. Вариантов для дальнейшего трудоустройства хватало. Да и недвижимость там дешевле, чем в Барановичах.