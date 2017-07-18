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18.07.2017
Власти Саудии проверяют видео с девушкой в юбке

Девушка на видео - саудовская модель Хулуд.

В Саудовской Аравии началось расследование в связи с публикацией в соцсетях видео молодой девушки, гуляющей в юбке и коротком топе по древнему форту Ушайкир, сообщает ВВС.

Видео вызвало ожесточенные споры в соцсетях: некоторые саудовцы призвали ее арестовать за нарушение исламских норм, в то время как другие выступили в защиту девушки и похвалили ее за храбрость.

В Саудовской Аравии права женщин сильно ограничены и основаны на патриархальной форме шариата. Женщины здесь обязаны носить головные платки и абаи - свободные одежды, закрывающие женщину с головы до ног. Им также запрещено водить машину и находиться в компании мужчин, не являющихся их родственниками.

На видео, изначально опубликованном в Snapchat, снята Хулуд, идущая по узкой улочке форта древней деревни Ушайкир. Эта деревня - памятник старины, она расположена в провинции Надж, примерно в 155 км к северу от Эр-Рияда.

Надж - один из наиболее консервативных регионов Саудовской Аравии. Здесь в конце 18 века родился основатель ваххабизма, аскетичного направления суннитского ислама, Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб.

Ваххабизм до сих пор практикуется саудовской королевской семьей и знатью.

Видео быстро разошлось в «Твиттере», где мнения разделились между теми, кто считает, что Хулуд должна быть наказана, и теми, кто настаивает на ее праве носить то, что она хочет.

В понедельник газета Okaz сообщила, что официальные власти в Ушайкире призвали губернатора провинции и полицию принять меры в отношении женщины.

Религиозная полиция и Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока (государственная правительственная организация в Саудовской Аравии, целью работы которой является содействие исполнению законов шариата) сообщили в «Твиттере», что в курсе этой истории и находятся в контакте с местными властями.

 
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