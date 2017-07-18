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Лица
18.07.2017
Маша Колесникова, Еврорадио
Как фэны «депешей» пережили отмену концерта: шок, слезы, песни

Накануне около «Минск-Арены» поклонников Depeche Mode ждал шок: концерт любимой группы отменён из-за болезни фронтмена Дейва Гэана.

Реакция фэнов предсказуема: одни ― плачут, другие ― поют песни «депешей», третьи ― веселятся, четвёртые ― «заливают» горе алкаголем прямо здесь, у «Арены», или едут горевать и просто встретиться с друзьями на Global Spirit Aferparty Minsk.

― Я купил билет за полгода. Долго не думал, потому что вдруг это вообще последний тур в их карьере ― не молодые ведь мальчики?! Как оказалось, здоровье подводит, ― говорит печальный фэн группы Григорий, который летел на концерт в свой День рождения в течение десяти часов из Токио. ― Подумал, Боже, сколько той жизни, надо ехать. И это ж надо было так ... Я когда уехал в 2011-м в Японию, Depeche Mode начали ездить сюда. Два раза. Как мне было обидно. Всю жизнь приходилось на них ездить или в Вильню, или в Киев. А тут приехал ... Как ножом по сердцу. Оставил другу билет. Завтра улетаю назад.

У «Минск-Арены» разочарованная толпа расходится довольно быстро. По громкоговорителю зрителям объявляют, что Дэйв Гэан страдает кишечным расстройством, но врачи 9-й городской больницы утверждают, что с ним всё будет хорошо. Новость у некоторых вызывает смех, другие же в диагноз не верят, мол, главное, чтобы не повторилась история с раком или не случился «передоз».

― Я молюсь за Дэйва, реально за него молюсь, ― утверждает Юра на хорошем подпитии. ― Второй раз и такой облом! В 2009-м приобрели билеты на концерт в Вильню. И отмена. Ну всё равно поехали. Напились в отеле.

Москвичка Маша Рыжикова ездит за Depeche Mode по миру. Любит группу и особенно Энди Флетчера с 1988-го года. Рассказывает, что команда ей дала толчок к творчеству. И таких людей много:

― Мне очень грустно. Мы надеемся всё же, что это было легкое отравление, а не что-то серьезное. Нет слов. Я уже плакала. Многие плакали. Хотя некоторые и веселились, но я считаю это кощунством. Многие поехали в больницу. Мы не сдаём билеты, ждём до последнего.

По словам Маши, сегодня она обедала в ресторане рядом с Мартином Гором и Энди Флетчером. Оба музыканта были чем-то обеспокоены, постоянно разговаривали по телефону и запрещали фэнам к ним подходить. По словам Андрея Алексеева, директора компании «Атом Интэртэймант», организатора концерта, в 15.30 Дэйв почувствовал себя плохо, а в 18.00 врачи его осмотрели и пришли к выводу, что музыканту нельзя выходить на сцену.

Что точно с артистом, доктора выяснят в течение двенадцати часов. При этом сцена была полностью готова к шоу. Во время пресс-конференции для журналистов по поводу отмены концерта ее стали разбирать.

После того, как фэны узнают об отмене концерта, многие едут на Тимирязева, 46 на Global Spirit Aferparty Minsk. Сначала здесь тихо и грустно:

― Все пребывают в шоке. Мы до последнего думали проводить или нет  это мероприятие, так как и все остальные узнали об отмене в самый последний момент. Мы не знали, что так рано начнём сегодня. Поэтому звучит немного грустная музыка, не то количество людей. Но, думаю, что постепенно народ соберётся, кто-то разделит боль от болезни Дэйва, а кто-то радость от встречи с друзьями, ― говорит организатор вечеринки Сергей Максимчук.

Постепенно к YNOT, где проходит afterparty, подъезжают такси, в баре скандируют «Де-пеш-мод», атмосфера печали переходит в дружескую. Здесь также много иностранцев ― литовцы, поляки, англичане, которые нагуглили вечеринку.

― Послезавтра Depeche Mode должны выступить в Варшаве на стадионе. Это очень плохой стадион для концертов. Я подумал, что минская арена лучшая. Я здесь уже пять дней. И пью уже пять дней. Ем сухую рыбу и сало. Уже не могу. Дэвид, по-видимому, тоже, ― шутит Кристиан из Познани.

Пока же фэны в разговорах ищут форточки между ближайшими концертами Depeche Mode: «А может всё же перед туром по Латинской Америке прилетят?». Хотя на возвращение группы в самое ближайшее время надежды мало, считает минчанин Дмитрий:

― Сегодняшнее afterparty будем расценивать как пре-пати следующего концерта. Естественно, чуда не будет, понятно, что концерт не состоится завтра или через месяц. Со мной уже была такая история. В Вильнюсе отменили концерт во время Universe Tour. Мы за два дня знали, что не будет концерта, но никто не сдал билеты на автобусы, всё все равно поехали в Вильнюс, чтобы не потерять ощущение. Я не фанат, я поклонник. Я когда впервые услышал эту музыку, с тех пор, с 1990-го, для меня это группа номер один. Я даже не пытаюсь что-то искать взамен. Это целая философия. Мой в внутренний мир во многом построился и стал глубоким благодаря этой музыке.

Дмитрий и Маша только что познакомились

В течение ближайшей недели Depeche Mode должны решить судьбу минского концерта. Поклонникам будет объявлена либо новая дата и предложено поменять на неё билеты, либо информация об отмене шоу.

 
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