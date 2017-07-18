Китай нам не Хоттабыч

В советские времена успех любого из председателей колхоза зависел от того, насколько ему удавалось добыть ресурсов в вышестоящих организациях. Связи, личные отношения, личный авторитет – вот привычная для колхозного уровня управления основа.

И складывается впечатление, что в менталитете нашей власти с тех пор ничего не поменялось: все тот же поиск спонсора, который под декларации готов дать в долг. А потом поиск другого спонсора, готового этот долг рефинансировать.

Мы уже как-то привыкли, что основную часть помощи и поддержки власти удается выцыганить в России. И сегодня нас в беде кризиса не бросили, помогли кредитами.

Время от времени, когда идут переговоры с МВФ, власть делает реверансы Западу. В надежде и от них получить какую-то помощь.

Однако проблема в том, что и Россия, и Запад, и даже они вместе наших проблем решить не могут: слишком запущена ситуация. Так, только на вывод экономики страны на траекторию развития требуется, по оценке экс-премьера Михаила Мясниковича, $ 68 млрд.

Так что кредиты по $ 2-3 млрд. в год позволяют только деградировать помедленнее и госаппарату сохранять видимость социально-политической стабильности в стране. А существенно больше, чем дают, ни Россия, ни МВФ дать не смогут: у них и других проблем полно.

Другое дело – Китай. И здесь стоит упомянуть проект Великого шелкового пути. В рамках строительства которого Китай собрался инвестировать $ 600 млрд. в страны-участницы проекта. Что вызвало энтузиазм в самых разных странах, от Казахстана до Польши. У всех возникло желание припасть к такому источнику инвестиций.

А у нас и межгосударственные отношения прекрасные, и кредитную линию нам Китай открыл, и СЭЗ «Великий камень» осваивает. Правда, очень медленно.

Но в экономике наш дефицит в торговле с Китаем непрерывно растет. Причем во всех крупных проектах (модернизация ТЭС, цементных заводов и т.д.) применение китайского оборудования вызывает массу технических проблем.

Однако в стратегическом плане участие в этом проекте вызывает большие вопросы. Есть опыт африканских стран. Там, вслед за китайскими инвестициями возникала китайская диаспора. Которая, кроме своей непосредственной, в рамках инвестиционных проектов, работы, немедленно принималась за освоение китайским импортом внутренних рынков.

Проблемы возникли всюду. И решать их, при важности для страны китайских инвестиций, оказалось очень непросто.

Конечно, проект Великого шелкового пути – проект, в т.ч. логистический. Но, с моей точки зрения, прежде всего – это первый в истории проект построения глобальной сервисно-сбытовой сети на совершенно новой технической базе. Уж и не знаю, как много рабочих мест в странах, включенных в проект, создаст логистика, но что в этих странах возникнет китайская диаспора и одновременно прочно войдут Amazon, Alibaba и tao-bao – несомненно. Местному бизнесу такую конкуренцию не выдержать.

Это традиционная сервисно-сбытовая сеть опирается на оптовые склады, местных дилеров с приличным капиталом, на инвестиции экспортеров. В наше время, время Интернета и скоростных магистралей, такие затраты можно сильно сократить. Тем более что китайская сеть будет опираться не на местный бизнес (который может и заартачиться), а на дисциплинированную диаспору.

И не совсем понятно, как наша власть планирует выстроить отношения с таким Китаем, и какое место в разделении труда с ним нам предстоит занять. По меньшей мере, на примере окрика Путина при попытке продать МАЗ китайцам или на опыте препятствий по допуску Geely на российский рынок, понятно, что Россия превращение Беларуси в сборочный цех продукции из китайской комплектации не допустит.

А мы импорт китайской промежуточной комплектации наращиваем, в ущерб потенциальной нише для наших предприятий. Китайская диаспора у нас уже сформирована, даже в строительство жилья умудрились втянуть китайских рабочих. Хотя свои строители работой не обеспечены.

Слабо верится, что продукцию СЭЗ «Великий камень» без вопросов примут и ЕС, и Россия. И тогда куда она будет сбываться?

Не случайно Россия без всякого воодушевления лишь краешком участвует в проекте Великого шелкового пути: слишком быстрое и активное вхождение Китая на внутренний рынок создаст сильнейшие препятствия для ее реиндустриализации. И без того идущей ни шатко ни валко из-за того, что импорт не оставляет местным предприятиям ниш для развития. А уж для Беларуси такое вхождение про реиндустриализацию заставит забыть. И что, на одном молоке и софте государство содержать будем? Ведь ниша для спекуляций нефтью вот-вот закроется.

Конечно, это вовсе не означает, что сотрудничество с Китаем надо сворачивать. Наоборот, у него большой потенциал для развития. Но сначала нам нужно самим определиться, что за страну мы строим, в каких областях и в каких объемах для нас допустимо сотрудничество со столь мощной силой, как современный Китай. Или для реализации наших целей стоит привлечь других инвесторов, с Запада или Юга.

Пора бы уже нашей власти привыкнуть к мысли, что иностранные инвестиции могут играть в развитии страны лишь вспомогательную роль. Никто: ни Россия, ни Запад, ни Китай – за нас наши проблемы решать не будет, у всех достаточно своих проблем. И лучшее сотрудничество – искать ниши не для спонсоров, а для сотрудничества взаимовыгодного. Пусть небольшие, но много. И готовить страну к этому.